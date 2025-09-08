Αυξήσεις, μεσοσταθμικά 110 ευρώ το μήνα στους ενστόλους, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των μέτρων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.

Όπως τόνισε, από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό. Για ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπερνούν τα 200 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται και αύξηση των αποδοχών των οπλιτών, καθώς και βελτίωση των αποδοχών εξωτερικής υπηρεσίας για διπλωμάτες στο υπουργείο Εξωτερικών.

Προβλέπεται αναμόρφωση μισθολογίου και βαθμολογίου, κάτι που έχει ήδη ανακοινωθεί. Αυτό που δεν έχει ανακοινωθεί είναι η αντίστοιχη ενίσχυση που θα γίνει σε Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό” είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Επιπλέον, θεσπίζονται υπερ-εκπτώσεις φόρου σε στρατηγικούς τομείς της άμυνας και της τεχνολογίας, όπως η κατασκευή όπλων, πυρομαχικών, μηχανοκίνητων οχημάτων και αεροσκαφών. «Με αυτά τα μέτρα θέλουμε να ενισχύσουμε την αμυντική βιομηχανία, ειδικά τώρα που το θέμα συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σημείωσε ο υπουργός.

Αναλυτικότερα:

Νέο μισθολόγιο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.

  • Αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού.
  • Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.
  • Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων.
  • Βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ΄ για τα μελλοντικά έτη.

Νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας

  • Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.
  • Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη Υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των σωμάτων.

Πίνακας 4: Νέα κλιμάκια και μισθοί (κοινά για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)

ΚΛΙΜΑΚΙΟΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄
2039 – 40 και άνω3.000 €2.346 €2.192 €1.975 €
1937 – 38,992.936 €2.300 €2.149 €1.917 €
1835 – 36,992.878 €2.255 €2.107 €1.861 €
1733 – 34,992.822 €2.211 €2.036 €1.807 €
1631 – 32,992.740 €2.147 €1.967 €1.755 €
1529 – 30,992.600 €2.064 €1.900 €1.703 €
1427 – 28,992.456 €1.985 €1.836 €1.654 €
1325 – 26,992.328 €1.909 €1.774 €1.606 €
1223 – 24,992.207 €1.836 €1.714 €1.559 €
1121 – 22,992.092 €1.765 €1.656 €1.514 €
1019 – 20,991.992 €1.697 €1.600 €1.469 €
917 – 18,991.897 €1.612 €1.521 €1.427 €
815 – 16,991.824 €1.543 €1.449 €1.385 €
713 – 14,991.754 €1.477 €1.380 €1.345 €
611 – 12,991.687 €1.413 €1.332 €1.306 €
59 – 10,991.622 €1.352 €1.287 €1.268 €
47 – 8,991.560 €1.294 €1.243 €1.231 €
35 – 6,991.500 €1.238 €1.201 €1.195 €
23 – 4,991.410 €1.185 €1.160 €1.160 €
10 – 2,991.320 €1.145 €1.100 €1.100 €

 

Πίνακας 5α: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Ενόπλων Δυνάμεων

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
Α/ΓΕΕΘΑ2,00
Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ1,80
Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ1,50
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,25
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,16
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,12
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,081,16
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,061,15
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,041,14
ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,031,13
ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,021,121,15
ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,001,081,14
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ1,051,12
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,031,08
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,021,05
ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,001,04
ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,03
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,01
ΟΒΑ1,00

Πίνακας 5β: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Σωμάτων Ασφαλείας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
ΑΝΤ/ΓΟΣ-ΑρχηγόςΑ/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ1,80
ΑΝΤ/ΓΟΣ-ΥπαρχηγόςΥ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ1,50
ΑΝΤ/ΓΟΣΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,23
ΥΠ/ΓΟΣΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,14
ΤΑΞΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,10
Α/ΔΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,061,15
Α/ΥΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,041,14
Α/ΑΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,031,13
Α/ΒΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,021,12
Υ/ΑΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,011,111,14
Υ/ΒΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,001,071,13
ΑΝΘΜΟΙΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ1,041,11
ΑΡΧΙΦΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,021,07
ΥΠΑΡΧΙΦΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,011,04
ΑΣΤΥΦ/ΕΦ/ΣΦΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,001,03
ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,02
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ1,00
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ (ΚΑΤ. Δ)1,02

Πέραν των αλλαγών στη δομή του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επηρεάζουν τον βασικό μισθό, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης.

Πίνακας 5γ: Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης (κοινό για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΑΛΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Α/ΓΕΕΘΑ750 €715 €
Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ600 €520 €
Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ500 €455 €
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ400 €325 €
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ350 €260 €
ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ300 €221 €
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ200 €78 €
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ150 €52 €
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ100 €39 €

Επιπλέον για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται νέο επίδομα διοίκησης.

Πίνακας 5δ: Επίδομα Διοίκησης για Ένοπλες Δυνάμεις

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝΠΟΣΟΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ100400 €40.000 €480.000 €
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ200300 €60.000 €720.000 €
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ500200 €100.000 €1.200.000 €
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ200150 €30.000 €360.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ2.760.000 €
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝΠΟΣΟΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ300200 €60.000 €720.000 €
ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ400150 €60.000 €720.000 €
ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ1000100 €100.000 €1.200.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ2.640.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ5.400.000 €

Πίνακας 6: Νέο μισθολόγιο στελεχών προερχομένων από ΑΣΕΙ και απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσομένων στο σώμα των αξιωματικών – Κατηγορία Α΄

Πίνακας 7: Νέο μισθολόγιο στελεχών προερχομένων από ΑΣΣΥ – Κατηγορία Β΄

Πίνακας 8: Νέο μισθολόγιο στελεχών λοιπών προελεύσεων (ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ) – Κατηγορία Γ΄

 

Πίνακας 9: Νέο μισθολόγιο κατηγορίας Δ’

ΒΑΘΜΟΣΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΙΣΧΥΟΝ ΒΑΣΙΚΟΣΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΑΥΞΗΣΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ51.156 €1.219 €63 €
41.114 €1.183 €69 €
31.114 €1.183 €69 €
21.072 €1.122 €50 €
11.072 €1.122 €50 €
01.053 €1.122 €69 €

Κόστος

Αναλυτικά το κόστος των αυξήσεων στα μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και η μεσοσταθμική αύξηση μισθού:

Πίνακας 10: Κόστος αυξήσεων στο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

ΔύναμηΑριθμόςΚόστος αύξησης βασικού μισθούΚόστος αύξησης επιδομάτωνΣυνολικό κόστος αύξησης (χωρίς εργοδοτικές εισφορές)Συνολικό κόστος αύξησης με εργοδοτικές εισφορέςΜέση αύξηση
Ένοπλες Δυνάμεις75.567113.412.79817.715.624131.128.422152.541.694145
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α15.56938.958.20712.615.21651.573.42359.995.363276
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β17.74122.537.5474.680.40827.217.95531.662.647128
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ42.25751.917.044420.00052.337.04460.883.683103
Αστυνομία55.20771.275.5342.525.14873.800.68288.560.819111
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α4.52310.546.5192.257.68012.804.19915.365.038236
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β34.33544.075.806267.46844.343.27453.211.929108
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ12.55513.802.596013.802.59616.563.11592
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ3.7942.850.61402.850.6143.420.73663
Πυροσβεστική12.44816.071.111569.36716.640.47819.968.574111
Λιμενικό8.20010.586.690375.06510.961.75513.154.106111
ΣΥΝΟΛΟ151.422211.346.13421.185.204232.531.338279.037.605128

