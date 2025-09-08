Αυξήσεις, μεσοσταθμικά 110 ευρώ το μήνα στους ενστόλους, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των μέτρων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.
Όπως τόνισε, από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό. Για ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπερνούν τα 200 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται και αύξηση των αποδοχών των οπλιτών, καθώς και βελτίωση των αποδοχών εξωτερικής υπηρεσίας για διπλωμάτες στο υπουργείο Εξωτερικών.
“Προβλέπεται αναμόρφωση μισθολογίου και βαθμολογίου, κάτι που έχει ήδη ανακοινωθεί. Αυτό που δεν έχει ανακοινωθεί είναι η αντίστοιχη ενίσχυση που θα γίνει σε Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό” είπε ο κ. Πιερρακάκης.
Επιπλέον, θεσπίζονται υπερ-εκπτώσεις φόρου σε στρατηγικούς τομείς της άμυνας και της τεχνολογίας, όπως η κατασκευή όπλων, πυρομαχικών, μηχανοκίνητων οχημάτων και αεροσκαφών. «Με αυτά τα μέτρα θέλουμε να ενισχύσουμε την αμυντική βιομηχανία, ειδικά τώρα που το θέμα συζητείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σημείωσε ο υπουργός.
Νέο μισθολόγιο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.
- Αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού.
- Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.
- Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των ενόπλων δυνάμεων.
- Βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ΄ για τα μελλοντικά έτη.
Νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας
- Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.
- Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη Υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των σωμάτων.
Πίνακας 4: Νέα κλιμάκια και μισθοί (κοινά για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)
|ΚΛΙΜΑΚΙΟ
|ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
|ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄
|20
|39 – 40 και άνω
|3.000 €
|2.346 €
|2.192 €
|1.975 €
|19
|37 – 38,99
|2.936 €
|2.300 €
|2.149 €
|1.917 €
|18
|35 – 36,99
|2.878 €
|2.255 €
|2.107 €
|1.861 €
|17
|33 – 34,99
|2.822 €
|2.211 €
|2.036 €
|1.807 €
|16
|31 – 32,99
|2.740 €
|2.147 €
|1.967 €
|1.755 €
|15
|29 – 30,99
|2.600 €
|2.064 €
|1.900 €
|1.703 €
|14
|27 – 28,99
|2.456 €
|1.985 €
|1.836 €
|1.654 €
|13
|25 – 26,99
|2.328 €
|1.909 €
|1.774 €
|1.606 €
|12
|23 – 24,99
|2.207 €
|1.836 €
|1.714 €
|1.559 €
|11
|21 – 22,99
|2.092 €
|1.765 €
|1.656 €
|1.514 €
|10
|19 – 20,99
|1.992 €
|1.697 €
|1.600 €
|1.469 €
|9
|17 – 18,99
|1.897 €
|1.612 €
|1.521 €
|1.427 €
|8
|15 – 16,99
|1.824 €
|1.543 €
|1.449 €
|1.385 €
|7
|13 – 14,99
|1.754 €
|1.477 €
|1.380 €
|1.345 €
|6
|11 – 12,99
|1.687 €
|1.413 €
|1.332 €
|1.306 €
|5
|9 – 10,99
|1.622 €
|1.352 €
|1.287 €
|1.268 €
|4
|7 – 8,99
|1.560 €
|1.294 €
|1.243 €
|1.231 €
|3
|5 – 6,99
|1.500 €
|1.238 €
|1.201 €
|1.195 €
|2
|3 – 4,99
|1.410 €
|1.185 €
|1.160 €
|1.160 €
|1
|0 – 2,99
|1.320 €
|1.145 €
|1.100 €
|1.100 €
Πίνακας 5α: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Ενόπλων Δυνάμεων
|ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
|Α/ΓΕΕΘΑ
|2,00
|Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ
|1,80
|Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ
|1,50
|ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,25
|ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,16
|ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,12
|ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,08
|1,16
|ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,06
|1,15
|ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,04
|1,14
|ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,03
|1,13
|ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,02
|1,12
|1,15
|ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,00
|1,08
|1,14
|ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ
|1,05
|1,12
|ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,03
|1,08
|ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,02
|1,05
|ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,00
|1,04
|ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,03
|ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,01
|ΟΒΑ
|1,00
Πίνακας 5β: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Σωμάτων Ασφαλείας
|ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
|ΑΝΤ/ΓΟΣ-Αρχηγός
|Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ
|1,80
|ΑΝΤ/ΓΟΣ-Υπαρχηγός
|Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ
|1,50
|ΑΝΤ/ΓΟΣ
|ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,23
|ΥΠ/ΓΟΣ
|ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,14
|ΤΑΞ
|ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,10
|Α/Δ
|ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,06
|1,15
|Α/Υ
|ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,04
|1,14
|Α/Α
|ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,03
|1,13
|Α/Β
|ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,02
|1,12
|Υ/Α
|ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,01
|1,11
|1,14
|Υ/Β
|ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,00
|1,07
|1,13
|ΑΝΘΜΟΙ
|ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ
|1,04
|1,11
|ΑΡΧΙΦ
|ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,02
|1,07
|ΥΠΑΡΧΙΦ
|ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,01
|1,04
|ΑΣΤΥΦ/ΕΦ/ΣΦ
|ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,00
|1,03
|ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,02
|ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|1,00
|ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ (ΚΑΤ. Δ)
|1,02
Πέραν των αλλαγών στη δομή του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επηρεάζουν τον βασικό μισθό, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης.
Πίνακας 5γ: Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης (κοινό για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)
|ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
|ΠΑΛΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
|Α/ΓΕΕΘΑ
|750 €
|715 €
|Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ
|600 €
|520 €
|Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ
|500 €
|455 €
|ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|400 €
|325 €
|ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|350 €
|260 €
|ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|300 €
|221 €
|ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|200 €
|78 €
|ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|150 €
|52 €
|ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|100 €
|39 €
Επιπλέον για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται νέο επίδομα διοίκησης.
Πίνακας 5δ: Επίδομα Διοίκησης για Ένοπλες Δυνάμεις
|Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
|ΒΑΘΜΟΣ
|ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
|ΠΟΣΟ
|ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
|ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
|ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
|100
|400 €
|40.000 €
|480.000 €
|ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|200
|300 €
|60.000 €
|720.000 €
|ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ
|500
|200 €
|100.000 €
|1.200.000 €
|ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
|200
|150 €
|30.000 €
|360.000 €
|ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
|2.760.000 €
|Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
|ΒΑΘΜΟΣ
|ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
|ΠΟΣΟ
|ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
|ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
|ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
|300
|200 €
|60.000 €
|720.000 €
|ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
|400
|150 €
|60.000 €
|720.000 €
|ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ
|1000
|100 €
|100.000 €
|1.200.000 €
|ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
|2.640.000 €
|ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
|5.400.000 €
Πίνακας 6: Νέο μισθολόγιο στελεχών προερχομένων από ΑΣΕΙ και απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσομένων στο σώμα των αξιωματικών – Κατηγορία Α΄
Πίνακας 7: Νέο μισθολόγιο στελεχών προερχομένων από ΑΣΣΥ – Κατηγορία Β΄
Πίνακας 8: Νέο μισθολόγιο στελεχών λοιπών προελεύσεων (ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ) – Κατηγορία Γ΄
Πίνακας 9: Νέο μισθολόγιο κατηγορίας Δ’
|ΒΑΘΜΟΣ
|ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
|ΙΣΧΥΟΝ ΒΑΣΙΚΟΣ
|ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
|ΑΥΞΗΣΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
|ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΑΣ
|5
|1.156 €
|1.219 €
|63 €
|4
|1.114 €
|1.183 €
|69 €
|3
|1.114 €
|1.183 €
|69 €
|2
|1.072 €
|1.122 €
|50 €
|1
|1.072 €
|1.122 €
|50 €
|0
|1.053 €
|1.122 €
|69 €
Κόστος
Αναλυτικά το κόστος των αυξήσεων στα μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και η μεσοσταθμική αύξηση μισθού:
Πίνακας 10: Κόστος αυξήσεων στο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
|Δύναμη
|Αριθμός
|Κόστος αύξησης βασικού μισθού
|Κόστος αύξησης επιδομάτων
|Συνολικό κόστος αύξησης (χωρίς εργοδοτικές εισφορές)
|Συνολικό κόστος αύξησης με εργοδοτικές εισφορές
|Μέση αύξηση
|Ένοπλες Δυνάμεις
|75.567
|113.412.798
|17.715.624
|131.128.422
|152.541.694
|145
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
|15.569
|38.958.207
|12.615.216
|51.573.423
|59.995.363
|276
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
|17.741
|22.537.547
|4.680.408
|27.217.955
|31.662.647
|128
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
|42.257
|51.917.044
|420.000
|52.337.044
|60.883.683
|103
|Αστυνομία
|55.207
|71.275.534
|2.525.148
|73.800.682
|88.560.819
|111
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
|4.523
|10.546.519
|2.257.680
|12.804.199
|15.365.038
|236
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
|34.335
|44.075.806
|267.468
|44.343.274
|53.211.929
|108
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
|12.555
|13.802.596
|0
|13.802.596
|16.563.115
|92
|ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ
|3.794
|2.850.614
|0
|2.850.614
|3.420.736
|63
|Πυροσβεστική
|12.448
|16.071.111
|569.367
|16.640.478
|19.968.574
|111
|Λιμενικό
|8.200
|10.586.690
|375.065
|10.961.755
|13.154.106
|111
|ΣΥΝΟΛΟ
|151.422
|211.346.134
|21.185.204
|232.531.338
|279.037.605
|128