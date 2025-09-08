Αυξήσεις, μεσοσταθμικά 110 ευρώ το μήνα στους ενστόλους, ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των μέτρων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.

Όπως τόνισε, από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό. Για ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπερνούν τα 200 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται και αύξηση των αποδοχών των οπλιτών, καθώς και βελτίωση των αποδοχών εξωτερικής υπηρεσίας για διπλωμάτες στο υπουργείο Εξωτερικών.