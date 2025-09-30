Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσίασε τον χάρτη μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή με σημαντικές αλλαγές και στην στρατιωτική θητεία.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σχεδιάζει μια νέα δομή, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Δένδιας, έρχονται σημαντικές αλλαγές τόσο στη στρατιωτική θητεία όσο και στο σύστημα εξέλιξης των στελεχών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη «να δημιουργήσουμε έναν νέο στρατό». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πρόθεση αυστηροποίησης του πλαισίου για την εξαγορά της θητείας.

Οι αλλαγές που παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, είναι ουσιαστικές και στοχεύουν στον εξορθολογισμό, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του συστήματος των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο υπηρεσιακής και οικονομικής εξέλιξης των στελεχών.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται παρεμβάσεις στη στρατιωτική θητεία, όπως η προαιρετική στράτευση των γυναικών, αλλά και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης για τους στρατιώτες που υπηρετούν στη μεθόριο, η οποία θα φτάσει τα 100 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, όλοι οι στρατεύσιμοι θα λαμβάνουν εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής, όπως αντι-drone συστήματα και άλλα σύγχρονα μέσα.

Μια βασική τομή αφορά το μισθολόγιο των στελεχών, το οποίο πλέον αποσυνδέεται από τον βαθμό, ενώ παράλληλα τροποποιείται το σύστημα αξιολόγησης και βαθμολογικής εξέλιξης. Ενισχύεται, επίσης, το στεγαστικό πρόγραμμα, με σκοπό να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης για το προσωπικό.

Ο Υπουργός αναγνώρισε ότι οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να έχουν πολιτικό κόστος, ωστόσο τόνισε πως η μεταρρύθμιση είναι αναγκαία και θα προχωρήσει. Αναφερόμενος στα εξοπλιστικά προγράμματα, σημείωσε πως επιταχύνεται η υλοποίησή τους, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:«Πρόκειται για ένα εκτενές νομοθετικό έργο που περιλαμβάνει το νέο βαθμολόγιο, το νέο μισθολόγιο, το αναβαθμισμένο σύστημα σταδιοδρομίας, την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, τη νέα θητεία, τη νέα εφεδρεία, την εθελοντική στράτευση των γυναικών και τις ρυθμίσεις που αφορούν το προσωπικό και τη μέριμνα για αυτό.»

Επίσης ο κ. Δένδιας διαβεβαίωσε ότι όλα τα στελέχη θα δουν σημαντικές αυξήσεις, ενώ οι υπαξιωματικοί ειδικότερα αναμένεται να ωφεληθούν τόσο σε μισθολογικό όσο και σε συνταξιοδοτικό επίπεδο από τις αλλαγές, περισσότερο από όσο θα συνέβαινε χωρίς τη μεταρρύθμιση.

Ειδικό Μισθολόγιο και Κίνητρα Ευθύνης

Θεσπίζεται νέο ειδικό μισθολόγιο με 20 κλιμάκια, ενώ τα 85 υφιστάμενα καταργούνται. Κεντρική στόχευση είναι η επιβράβευση της ανάληψης ευθύνης:

Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης: από +156% για Συνταγματάρχες μέχρι +5% για τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Νέο επίδομα ευθύνης για στελέχη υπαξιωματικών.

Επίδομα διοίκησης για θέσεις αυξημένης ευθύνης.

Σημαντικές Αυξήσεις στις Αποδοχές

Προβλέπονται αυξήσεις σε κρίσιμες θέσεις:

+52% για Διοικητή ή Κυβερνήτη Φρεγάτας

+67% για Κελευστή σε πλοίο ΠΝ

+51% για πλήρωμα φρεγάτας

Οι αυξήσεις προέρχονται από εξοικονομήσεις μέσω συγχωνεύσεων στρατοπέδων, και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Επόμενες Φάσεις και Προοπτικές

Ο Υπουργός προανήγγειλε νέο μισθολόγιο το 2026 με πιθανές περαιτέρω αυξήσεις, εφόσον συνεχιστούν οι εξοικονομήσεις. Οι υπαξιωματικοί αναμένεται να δουν βελτίωση σε μισθούς και συντάξεις σε σύγκριση με το παλαιό καθεστώς.

Μεγάλο Οικιστικό Πρόγραμμα και Μέριμνα Προσωπικού

Ανακοινώθηκε δεκαετές οικιστικό πρόγραμμα για τα στελέχη, με χρηματοδότηση από εξοπλιστικά κονδύλια. Κάθε μετατιθέμενος θα έχει άμεση στέγαση.

Επιπλέον προβλέπονται:

Δίκτυο βρεφονηπιακών σταθμών

Αναβάθμιση στρατιωτικών θερέτρων

Εκπτωτικά προγράμματα στα στρατιωτικά πρατήρια

Ολιστική στήριξη οικογένειας και καριέρας

Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές

Θεσπίζεται Διοίκηση Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και δημιουργία λογαριασμού έρευνας στις στρατιωτικές σχολές. Οι Σχολές Υπαξιωματικών μετατρέπονται σε ανώτατες, με πιστοποιημένη εκπαίδευση και πανεπιστημιακούς καθηγητές.

Εξέλιξη Υπαξιωματικών και ΕΠΟΠ

Οι υπαξιωματικοί αποκτούν δύο οδούς εξέλιξης προς αξιωματικούς:

Κατατακτήριες στο 2ο έτος

Μετάταξη μετά από 14 έτη εφόσον κατέχουν επιπλέον πτυχίο

Οι ΕΠΟΠ αποκτούν διακριτή σταδιοδρομία με πιο ξεκάθαρους κανόνες και προοπτικές.

Στρατιωτική Θητεία: Νέα Αντίληψη και Αυστηροποίηση

Η θητεία πρέπει να συνδεθεί με την εφεδρεία, όχι να είναι «αγγαρεία».

Προβλέπονται:

Αυστηροποίηση αναβολών

Νέα οικονομικά κριτήρια (π.χ. όριο στα 1.500€/μήνα)

Κατάργηση αναβολών για υποψήφιους βουλευτές/ευρωβουλευτές

Εκπαίδευση Στρατευσίμων

Εννιάμηνη θητεία για όσους καταταγούν αμέσως μετά το Λύκειο

Εννιάμηνη θητεία για Έβρο, νησιά Α. Αιγαίου και ΕΛΔΥΚ

Νέο σύστημα σίτισης για ποιοτικό φαγητό σε όλες τις μονάδες

Το νέο μοντέλο περιλαμβάνει:

10 εβδομάδες βασική εκπαίδευση

4 εβδομάδες ειδική εκπαίδευση

12 εβδομάδες εκπαίδευση σε μονάδες ετοιμότητας

Εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες, όπως τα drones

Ενεργός Εφεδρεία

Δημιουργείται σώμα 150.000 εφέδρων, με εθελοντική ένταξη και επέκταση ηλικιακού ορίου έως τα 65 έτη. Περιλαμβάνονται: