Τη δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Κρουαζιέρας, που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επενδύσεων καθώς και μηχανισμούς υποστήριξης νέων προορισμών, προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση η Διεθνής Ενωση Κρουαζιέρας (CLIA). Το σχέδιο, σύμφωνα με την πρόταση, πρέπει να διαμορφωθεί από κοινού με την ελληνική κυβέρνηση και τη βιομηχανία της κρουαζιέρας, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού και διαφανούς διαλόγου. Η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από τα έσοδα του τέλους κρουαζιέρας, τα οποία θα κατευθύνονται σε έργα λιμενικών υποδομών, αναβάθμισης προορισμών και προωθητικών ενεργειών.

Η συγκεκριμένη πρόταση κατατέθηκε από τη CLIA στη χθεσινή εκδήλωση εγκαινίων της έκθεσης για την κρουαζιέρα «The Voyage» στο Ιδρυμα Ευγενίδου. «Με τον τρόπο αυτόν», τόνισε μιλώντας στην εκδήλωση η Μαρία Δεληγιάννη, εκπρόσωπος της CLIA στην Ελλάδα, «θα επιτευχθεί καλύτερη διασπορά των οφελών σε περισσότερες περιοχές, ενισχύοντας την ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα». Στην τοποθέτησή της, η Δεληγιάννη σημείωσε πως «η κρουαζιέρα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει εντυπωσιακή άνοδο». Η χώρα μας, όπως επισήμανε, βρίσκεται πλέον στη δεκάδα των πιο τουριστικών προορισμών του κόσμου, προσελκύοντας 40 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, εκ των οποίων 1,8 εκατομμύρια είναι επιβάτες κρουαζιέρας. Μόνο το 2024 οι επιβάτες αυτοί πραγματοποίησαν περισσότερες από 8 εκατομμύρια επισκέψεις σε 48 ελληνικά λιμάνια.

Ωστόσο, περισσότερο από το 55% της συνολικής κίνησης συγκεντρώνεται σε τρεις προορισμούς – Πειραιά, Σαντορίνη και Μύκονο. «Αυτό οφείλεται φυσικά στη δημοφιλία των νησιών αυτών», εξήγησε η γενική διευθύντρια της CLIA, «όμως οι εταιρείες επιθυμούν να εμπλουτίσουν τα δρομολόγιά τους με νέους ή εναλλακτικούς προορισμούς».

Συνεργασία

Η λέξη-κλειδί της πρωτοβουλίας είναι η «συνεργασία», όπως τόνισε η Δεληγιάννη. «Ολα τα μέλη της κοινότητάς μας – προορισμοί, λιμάνια, ταξιδιωτικοί πράκτορες, προμηθευτές, ναυτιλιακοί πράκτορες, πάροχοι τεχνικών και επισκευαστικών υπηρεσιών, ναυπηγεία – συνεργάζονται στενά υπό την αιγίδα των εθνικών Αρχών. Μαζί χαράσσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για την κρουαζιέρα» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους, σημείωσε ότι ο κλάδος της κρουαζιέρας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις. «Η ανάπτυξη του κλάδου πρέπει να προχωρά με σχεδιασμό, ισορροπία και σεβασμό προς τη φέρουσα ικανότητα των προορισμών, τη φυσική και πολιτιστική τους ταυτότητα, καθώς και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Στόχος δεν είναι η υπερβολή, αλλά η ποιότητα και η αρμονική ένταξη της κρουαζιέρας στο συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο της χώρας» ανέφερε, προσθέτοντας πως το Ιδρυμα Ευγενίδου θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που συνδέουν την οικονομική πρόοδο με τον σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.