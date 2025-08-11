Σε μια συντονισμένη επιχείρηση που σημειώθηκε στη Σαντορίνη, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα γνωστά ημερόπλοια που προσφέρουν ημερήσιες κρουαζιέρες γύρω από το νησί.

Την ώρα που δεκάδες σκάφη κατέφθαναν γεμάτα τουρίστες κατευθείαν από το ονειρικό ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης, στα λιμάνια της Βλυχάδας και του Ακρωτηρίου, οι ελεγκτές ξεκίνησαν τον σχολαστικό φορολογικό έλεγχο. Η υπόθεση δεν ήταν τυχαία, αλλά στηρίχτηκε σε στοιχεία και πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί έπειτα από έρευνα της ΑΑΔΕ.

Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, υπήρχαν ενδείξεις ότι τουριστικά σκάφη -από κρουαζιερόπλοια και ημερόπλοια έως καταμαράν- φέρονταν να αποκρύπτουν έσοδα μέσω πρακτικών όπως η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων ή η καταστρατήγηση των κανόνων ναύλωσης. Ετσι, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «εισπράττουν και δεν αποδίδουν στο ελληνικό Δημόσιο σημαντικά ποσά από ΦΠΑ».

Για τον λόγο αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η επιχείρηση, με την ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω».

Ελεγκτές… τουρίστες και αιφνιδιαστικός έλεγχος

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ μετακινήθηκαν στη Σαντορίνη από διάφορες ΔΟΥ της χώρας, ώστε να αποτραπεί ο εντοπισμός τους. Έχοντας ως κάλυψη μια «ανέμελη βόλτα» ανάμεσα στους επισκέπτες που περιφέρονταν στις προβλήτες, περίμεναν τη στιγμή που τα τουριστικά σκάφη θα προσέγγιζαν το λιμάνι για την αποβίβαση των επιβατών μετά το ηλιοβασίλεμα.

Μόλις τα σκάφη άραξαν, οι ελεγκτές φόρεσαν τα χαρακτηριστικά γιλέκα της ΑΑΔΕ, έβγαλαν τα tablets και ξεκίνησαν τον ξαφνικό έλεγχο, εξετάζοντας την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις του θαλάσσιου τουρισμού.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων και τα πρόστιμα

Κατά τον έλεγχο εξετάστηκαν συνολικά 23 σκάφη, από τα οποία σε 10 εντοπίστηκαν παραβάσεις – καταγράφοντας έτσι ποσοστό παραβατικότητας 43%. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση αποδείξεων, αλλά και τη λήψη πληρωμών με μετρητά για ποσά άνω των 500 ευρώ χωρίς τη χρήση τραπεζικού συστήματος.

Στις επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν οι παραβάσεις, επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 14.140 ευρώ, καθώς και 10 χρηματικές κυρώσεις που φτάνουν τις 20.000 ευρώ.

Πέραν των αρχικών κυρώσεων, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα υποβληθούν σε κολαστικό έλεγχο προηγούμενων ετών, ώστε να διαπιστωθεί η συνολική φορολογική τους συμπεριφορά και να διασταυρωθούν τα στοιχεία με τα δεδομένα της πλατφόρμας myDATA, για τον εντοπισμό επιπλέον παραβάσεων, εάν υπάρχουν.

Οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στον θαλάσσιο τουρισμό θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς σε όλη τη χώρα τους επόμενους μήνες.