Στον όμορφο (ποδοσφαιρικό) κόσμο του Ντανιέλ Ποντένσε, φαντάζει σαν το τέλειο δώρο γενεθλίων. Πατά στα τριάντα (21/10/1995) σήμερα εκείνο το μικροκαμωμένο παιδί που ξεκινώντας από τα δυτικά της Λισαβόνας, το Οεΐρας, βάλθηκε με μια μπάλα να κάνει πράξη όλα τα όνειρά του. Και το γιορτάζει όπως του αξίζει: Φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού που έμελλε να συνδεθεί μαζί της με τρόπο καρμικό. Εχοντας στο απέναντι μισό του τερέν, ίσως την πιο επιδραστική ομάδα του football στον 21ο αιώνα. Την πρωταθλήτρια Ισπανίας, Μπαρτσελόνα (19:45) στην αποστολή Νο3 των Ερυθρόλευκων κάτω από τα άστρα της league phase… Σε μια παρτίδα από εκείνες που μόνο το Champions League μπορεί να σκαρώσει. Τι άλλο να ζητήσει;

Ευλογημένος δίχως αμφιβολία ο κάτοχος του «56». Κατέκτησε το Conference League. Αγωνίστηκε για 3,5 χρόνια στην Premier League κόντρα στους καλύτερους. Φόρεσε το εθνόσημο της Πορτογαλίας. Αντιμετώπισε με τον Ολυμπιακό στα Κύπελλα Ευρώπης μεγέθη σαν τη Μπάγερν Μονάχου και τη Μίλαν. Λίγα λείπουν από τη μεγάλη συλλογή του. Σε μια γρήγορη σκέψη η Μπάρτσα και η Ρεάλ Μαδρίτης – που ακολουθεί στο ερυθρόλευκο καλεντάρι για την 5η αγωνιστική της league phase. Ούτε… παραγγελία. Ματς για να τα θυμάσαι για μια ζωή. Πολλώ δε μάλλον να σου προκύψουν στα γενέθλιά σου. Ή έστω πλάι τους. Διότι δεν είναι μόνο ο Ποντένσε με το τέλειο timing. Είναι και ο Σαντιάγκο Εσε του και… ένα. Ο γεννημένος στο Μπουένος Αϊρες μέσος κλείνει αύριο (22/10) τα 24. Σιγά τη λεπτομέρεια. Αμφιβάλλει κανείς πως εάν και εφόσον θα θεωρήσει και εκείνος το αποψινό (19:45, Cosmote Sport 2), δώρο γενεθλίων;

Ονειρο

Και πριν σκεφτεί κανείς το αυτονόητο, του συντελεστή δυσκολίας; Τους ξεκάθαρους φαβορί-αουτσάιντερ ρόλους και όλα όσα συνεπάγονται στο αντάμωμα με τον μπλαουγκράνα «mes que un club» μύθο; Μια ευγενική υπενθύμιση. Το να βρεθείς απέναντι στους καλύτερους και να αποδείξεις ότι έχεις μια θέση ανάμεσά τους, είναι κίνητρο. Ο λόγος που στέλνει εκατομμύρια παιδιά καθημερινά σε κάποιο γήπεδο για προπόνηση. Δεν είναι πρόβλημα, ούτε ανησυχία. Ο λόγος που κάνει δεκάδες ομάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη να πασχίζουν ολόκληρο τον χρόνο για να κερδίσουν μια θέση στο κυρίως μενού του Champions League. Για να κάνουν καλή ώρα ό,τι πριν από λίγες εβδομάδες ο Ολυμπιακός στο Emirates κόντρα στην Αρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα. Παίζοντας ποδόσφαιρο. Κοντράροντας ως το τέλος. Κερδίζοντας τον σεβασμό.

«Το ποδόσφαιρό μας»

Πώς το είπε ο Ντάνι Γκαρθία: «Εχουμε το δικό μας στυλ και δεν πρόκειται να το αλλάξουμε. Πιστεύουμε απόλυτα στην ιδέα μας». Ο άλλοτε αρχηγός της Αθλέτικ Μπιλμπάο φυσικά από κόντρες με την Μπαρτσελόνα άλλο τίποτα. Παρελθόν 23 αναμετρήσεων, ανάμεσά τους ο κερδισμένος τελικός του Super Copa (3-2) τον Γενάρη του 2021 που κρίθηκε στην παράταση («Εχω τις αναμνήσεις μου και είναι σημαντικό» ανέφερε χθες). Τους ξέρει και τον ξέρουν. Οπως φυσικά γνωρίζουν μια χαρά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το ποδόσφαιρό του. «Οσοι είναι από τη Βαρκελώνη ξέρουν τι του αρέσει: πίεση ψηλά, γρήγορη μετάβαση στην επίθεση, δημιουργία φάσεων το συντομότερο δυνατό, παιχνίδι τόσο από τον άξονα όσο και από τα άκρα. Πάνω απ’ όλα, θέλει η ομάδα να έχει ένταση και να είναι επιθετική» πρόσθεσε ο Γκαρθία για τον μέντορά του.

Τα έχει ζήσει όλα

Εν πολλοίς: Το ποδόσφαιρο που ανάγκασε τον Μάρτιν Θουμπιμέντι της Αρσεναλ να παραδεχτεί πως «μας έκαναν να υποφέρουμε». Αυτό θα προσπαθήσει και απόψε. Απλά όπως καταλαβαίνει ο καθένας δεν φτάνουν τα λόγια. Δεν φτάνει να το λες. Πρέπει να και να το εννοείς. Γιατί αλλιώς «θα φάμε οκτώ γκολ» όπως προσγείωσε απότομα τους πάντες ο Μεντιλίμπαρ έπειτα από τη νίκη στη Λάρισα. Δεν έψαχνε εντυπώσεις. Του έχει συμβεί: Μπαρτσελόνα – Οσασούνα 8-0 τον Σεπτέμβρη του 2011, τότε που ο Πεπ Γκουαρντιόλα κρατούσε στα χέρια του την dream team του Λιονέλ Μέσι. Εχει 27 ματς στον απέναντι πάγκο της Μπάρτσα ο προπονητής του Ολυμπιακού. Πάντα με αουτσάιντερ (Βαγιαδολίδ, Οσασούνα, Εϊμπάρ, Λεβάντε, Αλαβές, Σεβίλλη). Και του έχουν συμβεί όλα. Με την Οσασούνα για παράδειγμα τη νίκησε την Μπάρτσα του Πεπ και του Μέσι (3-2, τον Φλεβάρη του 2012). Ξέρει καλύτερα από τους περισσότερους την προσπάθεια που απαιτείται για να αντέξεις στον ρυθμό αυτής της «φονικής μηχανής».

«Η καλύτερη βερσιόν μας»

«Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτή είναι η ιδέα που έχουμε. Αν εγώ έκανα ή κάναμε ένα βήμα πίσω θα ήταν ένα βήμα πίσω. Η ιδέα μας είναι να προχωρήσουμε μπροστά. Ολοι ξέρουν τον τρόπο που παίζουμε και θα κάνουμε το ίδιο. Ελπίζω να είμαστε η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας. Θα πρέπει όμως και η Μπαρτσελόνα να μην είναι στην καλύτερή της ημέρα. Θα πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά, κανένα λάθος. Ερχόμαστε εδώ για να κερδίσουμε. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε αυτή τη θέληση» πυροβόλησε… κατά ριπάς στη συνέντευξη Τύπου ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ. Και μένει να δούμε την εφαρμογή.

Βιβλίο ανοιχτό

Εννοείται πως δοκιμή 11άδας δεν έγινε ούτε χθες βράδυ στη Βαρκελώνη. Τα χαρτιά όμως μοιάζουν ανοιχτά στο τραπέζι: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Εσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς, Ποντένσε και Ελ Κααμπί είναι οι επικρατέστεροι.

Με Πασχαλάκη, Κουράκλη, Μπιανκόν, Καλογερόπουλο, Μπρούνο, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Πνευμονίδη, Μουζακίτη, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι να συμπληρώνουν τις επιλογές του προπονητή. Η Μπαρτσελόνα έχει ξεκινήσει τη διοργάνωση με μια νίκη (εκτός τη Νιούκαστλ) και μια ήττα (από την Παρί στη Βαρκελώνη). Ο Ολυμπιακός έχει τον βαθμό της ισοπαλίας με την Πάφο από την πρεμιέρα και ακόμη δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Διαιτητής της αποψινής αναμέτρησης θα είναι ο Ουρς Σνάιντερ από την Ελβετία.