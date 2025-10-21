Το ζήτημα της παροχής εναλλακτικού μαθήματος για όσους μαθητές δεν επιθυμούν να διδαχθούν Θρησκευτικά στα ελληνικά σχολεία δεν έχει διευθετηθεί ακόμη, εν έτει 2025. Ενα ζήτημα που, κανονικά, θα έπρεπε να διεκπεραιώνεται με μια απλή δήλωση προτίμησης έχει προκαλέσει μια μακρά λίστα δικαστικών αποφάσεων και αντιδικιών, πότε για τα τεχνικά ζητήματα και πότε για την ουσία του θέματος. Τις περασμένες μέρες εκδόθηκε μια ακόμη απόφαση επιβάλλοντας στο υπουργείο έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε μετά την ημερομηνία αυτή να είναι δυνατή η υλοποίηση της διδασκαλίας εναλλακτικού μαθήματος σε όσους μαθητές δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα των Θρησκευτικών. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του 2015 εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας (επί υπουργίας Ανδρέα Λοβέρδου) εγκύκλιος που απαιτούσε για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης ότι ο μαθητής δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος.

Η προβληματική εγκύκλιος Λοβέρδου, που εξωθούσε σε ψευδή υπεύθυνη δήλωση μιας και η βάπτιση είναι πλέον συχνά εθιμοτυπική στην Ελλάδα, οδήγησε στην καταδίκη της χώρας μας στο ΕΔΔΑ (υπόθεση Παπαγεωργίου κατά Ελλάδος, 2019), που επέβαλε τη δυνατότητα απαλλαγής για λόγους συνείδησης χωρίς καμία υποχρέωση να αποκαλύπτονται οι θρησκευτικές πεποιθήσεις. Παρόμοιες ήταν και οι αποφάσεις 32/2020 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και 1478/2022 του ΣτΕ, που επέβαλε στο υπουργείο να ζητήσει τη γνώμη της ΑΠΔΠΧ και, τέλος, η ίδια η γνωμοδότηση 22/2022 που απαιτούσε μια απλή δήλωση για λόγους συνείδησης ώστε να καταστεί δυνατή η απαλλαγή. Στο μεσοδιάστημα υπήρξαν και αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων που επεδίκασαν αποζημιώσεις σε οικογένειες μαθητών, που εξαναγκάστηκαν να αποκαλύψουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις λόγω της εγκυκλίου Λοβέρδου.

Με τις αποφάσεις 1749 και 1750/2019 της Ολομέλειας του ΣτΕ ακυρώθηκαν τα προγράμματα σπουδών του υπουργείου Παιδείας για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών με τις οποίες κρίθηκε ότι «το μάθημα των Θρησκευτικών απευθύνεται αποκλειστικά στους χριστιανούς ορθόδοξους μαθητές και με αυτό επιδιώκεται η ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης», προβλέποντας ειδικότερα ότι «οι αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι ή άθεοι μαθητές έχουν αυτομάτως από την παρ. 1 του άρθρου 13 του Συντάγματος δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών με την υποβολή σχετικής δήλωσης και ότι η Πολιτεία οφείλει να προβλέψει τη διδασκαλία ισότιμου μαθήματος συναφούς κατά την αντίληψή της περιεχομένου».

Η νέα απόφαση

Είχε προηγηθεί φέτος η αναβλητική απόφαση 1175/2025 του ΣτΕ, που υποχρέωνε το υπουργείο να πράξει τα δέοντα ώστε να εκπονηθεί ισότιμων προδιαγραφών εκπαιδευτικό πακέτο έως τις 31/8/2025 ώστε να είναι το μάθημα έτοιμο για διεξαγωγή κατά το τρέχον σχολικό έτος. Η απόφαση επιδόθηκε στο υπουργείο στις 8/9/2025. Το υπουργείο στη δίκη στις αρχές Οκτωβρίου ανέφερε ότι η απόφαση που το υποχρέωνε να συμμορφωθεί έως τις 31/8, του επιδόθηκε στις 8/9. Βεβαίως ήδη από την απόφαση του 2022, το ΣτΕ υποχρέωνε το υπουργείο να εντάξει το σχετικό μάθημα. Η νέα απόφαση (1836/2025 του ΣτΕ) δημοσιεύτηκε στις 16 Οκτωβρίου και ζητεί από το υπουργείο να προβεί σε ό,τι κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να ενταχθεί στα προγράμματα σπουδών και να παράσχεται κανονικά έως τις 30/11 το εναλλακτικό μάθημα για τους απαλλαγέντες μαθητές, ζητώντας να του αποσταλούν από το υπουργείο τα σχετικά στοιχεία και αναβάλλοντας την εκδίκαση της αίτησης των προσφευγόντων για τις 4 Δεκεμβρίου.