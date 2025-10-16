Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει, καλεί με την αριθ. πρωτ. 130937/Ε4/16-10-2025 (ΑΔΑ: ΡΔ9Ω46ΝΚΠΔ-Δ69) ειδική πρόσκληση:

α) τα μέλη ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών που είναι εγγεγραμμένα στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ της 2ΕΑ/2025

β) τα μέλη ΔΕ01-ΕΒΠ που είναι εγγεγραμμένα στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2΄ της 1ΕΑ/2025 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

γ) τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ της προκήρυξης 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4926/2022 (Α΄ 82)

να υποβάλουν αίτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το διδακτικό έτος 2025-2026 σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ΚΕΔΑΣΥ σύμφωνα με το Παράρτημα: Διαθέσιμα Κενά της πρόσκλησης.

Περαιτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία ορίζονται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ορίζεται από την Παρασκευή 17 έως και την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων είναι αναρτημένο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ως άνω ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/