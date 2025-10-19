Ο Ντόναλντ Τραμπ σε μία έκρηξη φοβερού και τρομερού μεγαλείου, επιθυμεί λέει να δημιουργήσει μία… δεύτερη Αψίδα του Θριάμβου στην Ουάσιγκτον. Ενα μνημείο το οποίο στην πραγματικότητα θα είναι μεγαλύτερο, ογκωδέστερο, πιο λαμπρό τέλος πάντων από αυτό που βρίσκεται στο Παρίσι. Μμμ! Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από τον Ντόναλντ ο οποίος αναμένει σύντομα να συναντηθεί (και πάλι) με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Με «φόντο» αυτή τη φορά τη Βουδαπέστη, μία πόλη πραγματικά παραμυθένια (για αυτούς που θέλουν να την επισκεφθούν πολύ ακριβή). Η Βουδαπέστη με τις υπέροχες πάστες και τα κέικ με τη γέμιση βατόμουρο τα οποία απολαμβάνεις μαζί με αρωματικούς, «βαρείς» σε γεύση καφέδες, πληρώνοντας έναν παχυλότατο λογαριασμό. Δεν γνωρίζω αν ο Ντόναλντ προλάβει να απολαύσει τα γλυκά της Βουδαπέστης, σίγουρα όμως ένας άνθρωπος σαν εκείνον που λατρεύει τα χρυσά, αστραφτερά και μεγαλειώδη απολαμβάνει τις βόλτες στο Κογκρέσο και ιδιαίτερα στη θαυμάσια βιβλιοθήκη (Library of Congress Great Hall) και άλλους εκπληκτικούς χώρους με το «μαγικό touch» σε κάποιους από αυτούς (λίγοι το γνωρίζουν) του μεγάλου ελληνικής καταγωγής εικαστικού Κωνσταντίνου Μπρουμίδη (Constantinos Brumidis). Εξαιρετικός εικαστικός του 19ου αιώνα με μητέρα Ιταλίδα και πατέρα Ελληνα (Σταύρος Μπρουμίδης από τη Μεσσηνία), που ζωγράφιζε για 11 ολόκληρους μήνες τον θόλο του Καπιτωλίου χρησιμοποιώντας την τεχνική «fresco». Οι άνθρωποι που επισκέπτονται τους χώρους του Καπιτωλίου μένουν εκστασιασμένοι από την τόση ομορφιά. Μεγαλειώδης, μοναδική ομορφιά.

Το κόκκινο χρώμα ταιριάζει στην Κίμπερλι…

Η Ουάσιγκτον όπως και άλλες πόλεις των ΗΠΑ (τον πρώτο «χτύπο» τον δίνει πάντα η Νέα Υόρκη) ετοιμάζονται για φαντασμαγορικούς, ολόχρυσους, σίγουρα μεγαλειώδεις στολισμούς για τα Χριστούγεννα. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ η οποία λατρεύει το κόκκινο και το χρυσό ετοιμάζεται να φθάσει στη χώρα μας από την Ουάσιγκτον. Η εντυπωσιακή κυρία Γκίλφοϊλ είναι η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα όπως γνωρίζουμε όλοι. Η ίδια δηλώνει ενθουσιασμένη για τον ρόλο που αναλαμβάνει, έχει πολλούς έλληνες φίλους στην ομογένεια, στην ελληνική παροικία του Λονδίνου (παρευρέθηκε και στο γνωστό φιλανθρωπικό gala στο Λονδίνο) και σίγουρα θα αποκτήσει πάρα πολλούς φίλους και στη χώρα μας. Είναι χαμογελαστή, προσιτή και άκρως επικοινωνιακή. Το κόκκινο χρώμα της πηγαίνει σίγουρα όπως και οι στενές γραμμές στα φορέματα. Εμείς δεν έχουμε παρά να ρίξουμε μια ματιά στα σπάνια ρουμπίνια σε βαθύ κόκκινο χρώμα που ταιριάζουν απόλυτα με τα χρώματα της γιορτής…