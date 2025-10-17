Ας φύγουμε από το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Τα λεγόμενα «βαριά χαρτιά» του αθλητισμού και αυτά που συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας. Και ας πάμε στο γεγονός που θα φωτίσει τον κόσμο όλο σε λίγες ημέρες: η Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας σημαίνει πολλά για τους Αγώνες. Και η Ελλάδα δίνει πάντα την πρέπουσα βαρύτητα, ίσως μάλιστα τούτη την εποχή αρκετά περισσότερο. Θέλει να κάνει την Αφή και την παράδοση της Φλόγας κάτι γοητευτικό και ελκυστικό, να ανοίξει τις πόρτες στη νέα γενιά, να την κάνει κοινωνό «του σπουδαίου και του αληθινού».

Και οι ιδέες δεν λείπουν. Προ ημερών, είχαμε την είδηση πως η δημοφιλής Κλαυδία θα εμφανιστεί στο Καλλιμάρμαρο στις 4 Δεκεμβρίου όταν και θα παραδίδουμε τη Φλόγα στους ιταλούς διοργανωτές των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα. Χθες, στο Ολυμπιακό Μουσείο στο Μαρούσι, το μοναδικό ανάλογο Μουσείο στην Ελλάδα, δόθηκε ο τόνος και ακούστηκε με λεπτομέρεια το όλο πρόγραμμα. Να ειπωθεί πως όλοι παρακολούθησαν με προσοχή τις στιγμές; Θα ήταν κάτι το περιττό – άλλωστε το σκηνικό σε ενέπνεε να το κάνεις. Εκλεινες τα μάτια και φανταζόσουν τον εαυτό σου λαμπαδηδρόμο σε μια από τις εννιά ημέρες που χρειάζονται για να καλυφθούν τα 2.200 χιλιόμετρα στους 23 νομούς της Ελλάδας.

Πρωθιέρεια ξανά, η άρτια ηθοποιός Μαίρη Μηνά που διαθέτει και εσωτερική ομορφιά. Θα είναι αυτή που θα δώσει ζωή στο ιερό τελετουργικό. «Είναι μια στιγμή συγκίνησης, κάθε τελετή Αφής της Φλόγας κουβαλά ένα φορτίο πολύ βαθύ και συγκινησιακό. Και η στιγμή της Φλόγας που είναι μία υπερβατική στιγμή η σκέψη όλων νομίζω ότι πάει στους αθλητές που είναι οι ήρωες αυτού του θεσμού», είπε μεταξύ άλλων και ενώ την κοιτούσε με προσοχή η Δώρα Αναγνωστοπούλου του MEGA που παρουσίασε χθες την εκδήλωση και θα έχει τον ίδιο ρόλο στην Αφή αλλά και την παράδοση της Φλόγας. Το πώς αντιμετωπίζει τις τελετές πλέον η ΕΟΕ, προφανώς και το εξήγησε ο πρόεδρος Ισίδωρος Κούβελος: «Η λαμπαδηδρομία είναι πάντα ένα γεγονός βαθιάς ευθύνης αλλά και μεγάλης συγκίνησης. Θέλουμε να δώσουμε τη θέση που αξίζει στα παιδιά και στους νέους. Θέλουμε οι μαθητές να είναι παρόντες, να δουν, να νιώσουν και να εμπνευστούν από το φως της Ολυμπίας.

Γιατί η Φλόγα δεν είναι μόνο ένα σύμβολο αθλητισμού – είναι ένα μάθημα ζωής. Μας θυμίζει ότι ο αγώνας για την αριστεία, τον σεβασμό και τη φιλία δεν τελειώνει ποτέ. Και ότι το μέλλον του Ολυμπισμού βρίσκεται στα χέρια των παιδιών που θα μεταφέρουν αυτές τις αξίες στις κοινωνίες τους».

Στο Ολυμπιακό Μουσείο χθες το μεσημέρι τα χαμόγελα ήταν πλατιά. Το διαπίστωνες βλέποντας τα πρόσωπα όλων. Οχι μόνο γι’ αυτό που έρχεται. Αλλά κυρίως επειδή όλοι οι υπεύθυνοι, όπως ο πρόεδρος της επιτροπής ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας Θωμάς Τόκας αλλά και ο Μάκης Ασημακόπουλος που ανέλαβε τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των τελετών, έχουν τη βεβαιότητα πως η δουλειά τους θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.