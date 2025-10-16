Τη γλωσσόφαγα τη Θρασκιά. Τελικά, της πήρε τη θέση στην Πολιτική Γραμματεία της πασοκικής ΚΟΕΣ ο Μιχάλης Αεράκης (και αυτή βρέθηκε στη Γραμματεία Επιτροπής Προγράμματος της ΚΟΕΣ). Δεν θα υπεισέλθω στις λεπτομέρειες της ανατροπής. Θα πω μόνο πως οι γνώσεις ενός ηθοποιού θα είναι περισσότερο χρήσιμες από εκείνες μιας τηλεπαρουσιάστριας και συμβούλου ψυχικής υγείας. Εκεί που έχει φτάσει το Κίνημα πρέπει να υποκριθεί ότι είναι ένα κόμμα που δίνει τη δέουσα σημασία στα όργανά του.

Κλιμάκωση

«Υπάρχουν ερωτήματα για το πού θα πάει η κατάσταση. Δεν ήταν το σχέδιο που είχε διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το είχαμε ψηφίσει δύο ημέρες πριν στην Κεντρική Επιτροπή». «Δεν υπήρχε καμιά συνεννόηση και ενημέρωση από τον Αλέξη Τσίπρα, με πήρε μισή ώρα πριν την ανακοίνωσή του». Αυτά είπε χθες ο Σωκράτης Φάμελλος. Οφείλει να παραδεχτεί κανείς ότι ήταν μια κλιμάκωση για τα δεδομένα του – έστω κι αν κλιμάκωσε σε στυλ «θα κρατήσω την αναπνοή μου και θα δείτε τι θα πάθει ο Τσίπρας».

Κακογουστιά

Δεν είναι πια βουλευτής. Ωστόσο, δεν έχει αφήσει την ενασχόληση με τα αθηναϊκά κοινά. Ετσι, η Φωτεινή Πιπιλή – για την οποία «δεν επιτρέπεται να αφήσουμε την Αθήνα ανοχύρωτη στην επέλαση της αυθαιρεσίας και της κακογουστιάς» – ερεύνησε και βρήκε τον υπεύθυνο για το άγαλμα του Προμηθέα. Φταίει, έγραψε, ο Δούκας, όχι η Περιφέρεια. Πάντως, επειδή η ΝΔ λανσάρεται σαν κόμμα των νοικοκυραίων, αλλά μάλλον έχει χάσει το ταλέντο της ως εκφραστή των μικρομεσαίων, τι θα γίνει χωρίς όλους αυτούς που δεν έχουν γούστο;

Χρόνος

Οι κυβερνώντες, εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, δεν πρόκειται να κάνουν καμία «επιθετική κίνηση» να σβήσουν τα ονόματα των 57 θυμάτων, «για να έρθουν οι γνωστοί-άγνωστοι προβοκάτορες “αλληλέγγυοι”, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών». Για την ακρίβεια, το Μαξίμου αποφάσισε να αφήσει τον χρόνο, τα παπούτσια των περαστικών, τη βροχή (και πάει λέγοντας) να τα σβήσουν. Σε περίπτωση που δεν το έχουν καταλάβει, η κυβέρνηση σκοτώνει πια τον χρόνο της περιμένοντας τον χρόνο να τη σκοτώσει.