Σε ομιλία που πραγματοποίησε ο Μάκης Βορίδης σε εκδήλωση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο πρώην υπουργός παραπονέθηκε ότι δυσκολεύεται να εξηγήσει στους ψηφοφόρους του τα κονδύλια που διατίθενται για βοήθεια των προσφύγων: «Υπάρχει ένας ελιτισμός στην πολιτική τάξη, που περιφρονεί τον διάλογο με τους φίλους μου στο καφενείο στον Κόκκινο Μύλο, στο Μενίδι. Εγώ πρέπει να πάω να κάτσω εκεί, να κάτσουμε παρέα και να μου πούνε, “ρε Μάκη, πεντέμισι χιλιάρικα γι’ αυτούς; Τρία χιλιάρικα γι’ αυτούς; Κι εγώ δεν έχω ένα πεντακοσάρικο να στείλω το παιδί φροντιστήριο;». Λέγοντας προς τον Συνήγορο «θέλω να σας πάρω παρέα μια μέρα να το εξηγήσουμε. Δεν θα ‘ναι ωραία».

Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανείς για το ότι υπάρχουν ψηφοφόροι του κ. Βορίδη που του μεταφέρουν τέτοιες ανησυχίες.

Δεν μας είπε, όμως, τι τους απαντάει. Τους εξηγεί ότι δεν παίρνουν 3-5 χιλιάρικα ατάκα και στο χέρι; Οτι όποια κονδύλια δίνονται προκύπτουν από ευρωπαϊκά ταμεία και ΕΣΠΑ; Μήπως τους έχει πει πόσα χρήματα πληρώνει το ελληνικό Δημόσιο, από τα δικά του ταμεία, σε πρόστιμα που μας βάζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για υποθέσεις παράνομων επαναπροωθήσεων και κρατήσεων, υποθέσεις ασύλου και για τις συνθήκες σε διοικητικά κέντρα και φυλακές; Από τις 25 καταδίκες που είχε η Ελλάδα το 2024 η πλειοψηφία αφορούσε, μεταξύ άλλων, παραβίαση του άρθρου 3 για απάνθρωπη μεταχείριση. Να κάνουμε τη σούμα με τα πρόστιμα και να πάμε στο Μενίδι να τους πούμε μαζί πόσο μας κόστισε; Δεν θα ‘ναι ωραία. Να προσθέσουμε μήπως και τα 415 εκατομμύρια πρόστιμο από την Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Για την πλειοψηφία μας, άλλωστε, το οικογενειακό πορτοφόλι πονάει. Μάλλον δεν θα ήταν ευχάριστη μια συζήτηση για το γεγονός ότι η αγοραστική δύναμή μας κατατάσσεται αυτή τη στιγμή στον πάτο της ΕΕ και 30% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πώς νιώθουν άραγε στο Μενίδι για το ότι οι μισθοί μας τελειώνουν στα μέσα του μήνα;

Αν τα συζητήσουμε όλα αυτά, σίγουρα δεν θα είναι ωραία. Ενδέχεται, μάλιστα, να είναι πιο ωραία να δημιουργούμε μια εικόνα στους ψηφοφόρους του κ. Βορίδη ότι οι πρόσφυγες τα αρπάζουν από την τσέπη των φτωχών. Για να μη μας λέει και ελιτιστές η Δεξιά του Κολωνακίου.