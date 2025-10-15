Ανοιχτό σε κάθε πρόταση, ακόμα και από τη Νότια Κορέα, είναι το Πολεμικό Ναυτικό για τα νέα υποβρύχια που αναπόφευκτα θα χρειαστεί να αποκτήσει, προκειμένου να αντικαταστήσει τα τέσσερα παλαιότερα γερμαvικής σχεδίασης που συνεχίζουν αυτή τη στιγμή να είναι λειτουργικά, αλλά και το «Ωκεανός» που μπορεί να έχει τη δυνατότητα αναερόβιας πρόωσης μετά την αναβάθμισή του, αλλά τα χρόνια του αρχίζουν και φαίνονται σταδιακά.

Στόχος είναι μετά το 2030 το Πολεμικό Ναυτικό να αποκτήσει 2+2 νέα υποβρύχια. Εξάλλου, όπως έχει τονίσει και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, την ερχόμενη δεκαετία στόχος δεν είναι απλά να αποκτηθούν νέα υποβρύχια προς αντικατάσταση παλαιοτέρων, αλλά τα νέα να έχουν και την εξοπλιστική δυνατότητα που θα έχουν και οι νέες φρεγάτες. Να εκτοξεύουν πυραύλους κρουζ με βεληνεκές τέτοιο που θα δίνει και σε αυτό το όπλο τη δυνατότητα υποστρατηγικής κρούσης.

Πριν προχωρήσει στην επιλογή μιας νέας μονάδας στο εξοπλιστικό πεδίο, από το Πολεμικό Ναυτικό έχουν προηγηθεί προσεκτικά βήματα, επαφές και γνωματεύσεις για καθετί που υπάρχει διαθέσιμο στην παγκόσμια αμυντική βιομηχανία. Σε αυτό το πλαίσιο, στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού έχουν ξεκινήσει ήδη τις πρώτες επαφές και συλλογή πληροφοριών σχετικά με όλα τα σύγχρονα υποβρύχια αναερόβιας πρόωσης (AIP) που υπάρχουν και προσφέρουν αυτές τις μελλοντικές προοπτικές, όπως το γαλλικό Scorpène που είδαν πριν από λίγες εβδομάδες ή η συμβατική έκδοση του Barracuda, το σουηδικό A26 Τype, γνωστό και ως Blekinge, και φυσικά όλα τα ιταλικά και γερμανικά υποβρύχια, όπως το Type 212 και ειδικά η έκδοση των 2.500 τόνων ή ένα υποβρύχιο βασισμένο στην ισραηλινή έκδοση του Type 212 που ακούει στο όνομα «Dolphin».

Η συνάντηση με την κορεατική Hanwha

Στις αρχές Οκτωβρίου, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού συνάντηση και με εκπροσώπους της κορεατικής εταιρείας Hanwha. Ειδικά στο κομμάτι των υποβρυχίων η συγκεκριμένη εταιρεία παράγει το Submarine-III που πέρα από την αναερόβια πρόωση διαθέτει δυνατότητα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων ή κρουζ. Σημαντικά μεγαλύτερα από την προηγούμενη γενιά γερμανικού σχεδιασμού υποβρυχίων Type 214 (ίδια κλάση με τα ελληνικά «Παπανικολής») της Νότιας Κορέας, τα συγκεκριμένα σκάφη έχουν πλήρωμα 50 ατόμων, εκτόπισμα 3.358 τόνων στην επιφάνεια και 3.705 τόνων στον βυθό, και έχουν μήκος 274 πόδια με πλάτος 31,5 πόδια. Τροφοδοτούνται από ντίζελ – ηλεκτροκινητήρα με συμπληρωματικές δυνατότητες AIP, χρησιμοποιώντας τεχνολογία κυψελών καυσίμου. Αυτό παρέχει μέγιστες ταχύτητες 20 κόμβων και δυνατότητα για εκτεταμένες υποβρύχιες επιχειρήσεις. Παράλληλα είναι εξοπλισμένα με ένα καινοτόμο σύστημα κάθετης εκτόξευσης (VLS) πίσω από το ιστίο. Το VLS μπορεί να μεταφέρει έξι συμβατικά οπλισμένους SLBM ή πυραύλους κρουζ για χερσαίες επιθέσεις. Η νέα έκδοση αυτού του υποβρυχίου, η Batch 2, που ξεκίνησε να κατασκευάζεται από το 2023, είναι μεγαλύτερη σε μήκος και έχει κάθετο εκτοξευτήρα με δυνατότητα για δέκα πυραύλους κρουζ, πέρα από τις τορπίλες και τα άλλα συστήματα, αλλά και νέου τύπου μπαταρίες με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και στον σχεδιασμό των Νοτιοκορεατών έπεται μετά το 2030 η Batch 3.

Η «κούρσα» πάντως για τα νέα υποβρύχια θα κορυφωθεί την προσεχή διετία και οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν αφού ολοκληρωθεί η ένταξη στο Πολεμικό Ναυτικό των νέων φρεγατών.