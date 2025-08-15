Η «Ατζέντα 2030» σηματοδοτεί μια φιλόδοξη και ολιστική μεταρρύθμιση για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, με αιχμή του δόρατος τη σημαντική ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Πολεμικού Ναυτικού. Στο πλαίσιο αυτό, το Ναυτικό αναβαθμίζεται με τη σταδιακή ένταξη νέων, υπερσύγχρονων ναυτικών μονάδων και την αναβάθμιση όσων υπηρετούν ήδη.

Τις εξελίξεις αυτές υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τον τορπιλισμό του καταδρομικού «Έλλη» στην Τήνο, κατά τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη βεβαιότητα πως, «με τη βοήθεια της Παναγιάς, του χρόνου η σιλουέτα της πρώτης φρεγάτας FDI (Belharra), της πιο σύγχρονης φρεγάτας του πλανήτη, του ‘Κίμωνα’, θα στολίζει τον ορίζοντα της Τήνου».

Τελετές στη μνήμη και την παράδοση

Συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχο Δημήτριο-Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, ο Νίκος Δένδιας επιβιβάστηκε στο ταχύ περιπολικό «Μυκόνιος». Το πλοίο κινήθηκε στην περιοχή όπου βυθίστηκε το ιστορικό καταδρομικό «Έλλη» το 1940, τιμώντας τη μνήμη των πεσόντων με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων τόσο από τον ίδιο τον υπουργό, όσο και από τον αρχηγό ΓΕΝ. Στην περιοχή ναυλοχούσε τιμητικά το αρματαγωγό «Σάμος».

Ακολούθως, ο υπουργός παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου, Μυκόνου και λοιπών νήσων Δωροθέου Β΄, με συλλειτουργούς τον Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης Χρυσόστομο και τον Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμο. Ολοκληρώνοντας την παρουσία του στις εκδηλώσεις, συμμετείχε και στη λιτάνευση της ιερής εικόνας της Μεγαλόχαρης στους δρόμους της Τήνου.

Το παρών έδωσαν κορυφαία στελέχη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, μεταξύ των οποίων η υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, οι βουλευτές Φίλιππος Φόρτωμας και Μαρία Συρεγγέλα, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, η έπαρχος Τήνου Αναστασία Δεληγιάννη-Άσπρου, ο δήμαρχος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας και πλήθος κόσμου.

Μνήμη, πίστη και εθνική ενότητα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε δηλώσεις του, στάθηκε στη διπλή σημασία της ημέρας, σημειώνοντας: «Η Ελλάδα σήμερα γιορτάζει το Πάσχα του Καλοκαιριού». Εξήγησε πως «η Ορθοδοξία τιμά την Κοίμηση της Θεοτόκου, κορυφαία θεομητορική εορτή. Η Μεγαλόχαρη αποτελεί σημείο αναφοράς του απανταχού Ελληνισμού και αποτελεί πνευματικό στήριγμα σε δύσκολες στιγμές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Παναγία είναι η προστάτιδα των Ενόπλων Δυνάμεων».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη βαρύνουσα ιστορική μνήμη του τορπιλισμού της «Έλλης»: «Στις 15 Αυγούστου 1940, τορπιλίστηκε το εύδρομο ‘Έλλη’ από δυνάμεις του κρυπτόμενου αλλά επελαύνοντος φασισμού. Ο τορπιλισμός αυτός διέλυσε τις τελευταίες ελπίδες για ειρηνική συνύπαρξη με το καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνι». Εννέα μέλη του πληρώματος χάθηκαν κάτω από το εθνόσημο, προλογίζοντας την εποποιία του ’40 και τη μακρά περίοδο της Κατοχής. Τα ονόματά τους, μαζί με 121.683 ακόμη, φωτίζονται κάθε βράδυ στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης έξω από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε τη διαχρονική συνέχεια του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων, ανεξαρτήτως πολιτικών αλλαγών, ως θεματοφύλακες της Ιστορίας και της εθνικής κυριαρχίας. «Την τιμούν. Αλλά κυρίως τη συνεχίζουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο υπουργός υπογράμμισε πως η Ελλάδα ενισχύει με συνέπεια και υπευθυνότητα τη αποτρεπτική της ισχύ, σεβόμενη πάντα τα χρήματα του φορολογούμενου και τηρώντας το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και τις αρχές του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Ιδιαίτερη σημασία είχε το μήνυμα που έστειλε από την καρδιά του Αιγαίου: «Η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου, ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αποκτά για τον Ελληνισμό ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία. Χρόνια πολλά σε όλους, η Παναγία σκέπει τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας» κατέληξε.