Είθισται τα καλοκαίρια να έχει την τιμητική της εκείνη η δήλωση-κλισέ πως «όλοι παίζουν με όλους» γύρω από την κλήρωση του πρωταθλήματος και τη δημιουργία του προγράμματος σε συνδυασμό με τις άλλες διοργανώσεις. Και έπειτα; Έπειτα έρχεται φθινόπωρο και η δήλωση αυτή μπαίνει στο συρτάρι, δίνοντας τη θέση της στην πραγματικότητα. Εκείνη που εξηγεί πως προφανώς και η σειρά των αγώνων παίζει τον δικό της σημαντικό ρόλο.

Το φετινό παράδειγμα του Ολυμπιακού γύρω από τους αγώνες του στη league phase του Champions League, κανονικό case study: Πάφος (17/9) και έπειτα Λεωφόρος για το ντέρμπι της Super League με τον Παναθηναϊκό (21/9). Άρσεναλ στο Λονδίνο (1/10) και έπειτα Τούμπα με τον ΠΑΟΚ (5/10) στο τελευταίο ματς πριν από την εθνική διακοπή. Τώρα επιστροφή με ταξίδι στη Λάρισα για την ΑΕΛ (18/10), αμέσως μετά Βαρκελώνη για την Μπαρτσελόνα (21/10) και ΑΕΚ στο Φάληρο (26/10) στο τρίτο σερί ντέρμπι αμέσως μετά από τα άστρα. Άσκηση που δικαίως εξελίσσεται σε κανονικό γρίφο για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του.

Πέρυσι – φέτος

Δέκα βαθμούς έχασε πέρυσι ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα γύρω από τα παιχνίδια του στο Europa League, προσπαθώντας να ισορροπήσει στο αντίστοιχο format. Και πέρασε από τούνελ στις πρώτες αγωνιστικές της Super League: Το 0-0 με τον Παναιτωλικό και το 2-2 με τον Λεβαδειακό στο Φάληρο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Οι ήττες σε «Βικελίδης» από τον Άρη και Τρίπολη από τον Αστέρα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Όλα ως ότου βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία. Το (ίδιο) ζητούμενο της εποχής στο ξεκίνημα της season 3 με τον Βάσκο στο τιμόνι. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι ο 64χρονος προπονητής θα ρυθμίσει το ρολόι. Ούτε βεβαίως χωρά συζήτηση για το βάθος και την ποιότητα του ρόστερ που κρατά στα χέρια του. Οι Ερυθρόλευκοι όμως σε αυτό το ξεκίνημα έχουν διαδοχικούς τραυματισμούς ποδοσφαιριστών του «κορμού» που ο προπονητής εμπιστεύεται. Και την ίδια στιγμή τα περισσότερα μεταγραφικά αποκτήματα είναι ακόμη στο στάδιο της ένταξης…

Η φωτογραφία της στιγμής χαρακτηριστική: Αυτές τις ημέρες της διακοπής δεν έφυγαν λεπτό από τον Ρέντη ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο Ροντινέι, ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ από τους «παλιούς» και ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα από τους «νέους». Άπαντες προσπαθώντας να επιστρέψουν από τους τραυματισμούς τους. Προσπαθώντας να δηλώσουν ετοιμοπόλεμοι για το μπλοκ των αγώνων που έρχονται. Ο Ρέτσος που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Αρσεναλ και έχασε την Τούμπα, είναι έτοιμος. Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα που είχε ακριβώς την ίδια τύχη, χάνοντας το ματς με τον ΠΑΟΚ, επίσης. Το θέμα της εβδομάδας όμως είναι οι άλλοι δύο.

Ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ και ο Ροντινέι. Και οι δύο στο 50%-50% αν θα έπρεπε να προσπαθήσει κάποιος να ορίσει τις δικές τους πιθανότητες. Ο Γιάρεμτσουκ ιατρικώς είναι εντάξει. Κουβαλά όμως μια αποχή δύο μηνών πια και αυτό προφανώς έχει τη σημασία του.

Ο πιο σημαντικός

O Ροντινέι πέρσι αγωνίστηκε σε 45 ματς. Συνολικά 3.591΄. Φέτος έχασε την Αρσεναλ στο Champions League. Tα δύο ντέρμπι με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Συνολικά έχει μόλις 255΄ στα πρώτα εννέα επίσημα ματς της χρονιάς! Πιθανότατα ο παίκτης-πασπαρτού για τις πτέρυγες που έχει λείψει περισσότερο από κάθε άλλον στον προπονητή σε αυτό το ξεκίνημα και ως ότου να μπουν και οι υπόλοιποι στο κόλπο.

Είτε σαν μπακ, είτε σαν χαφ, είτε σαν εξτρέμ. Είτε ακόμη και στον απέναντι (αριστερό) ασβέστη. Το πόσο σύντομα θα μπει ο Βραζιλιάνος στους υπολογισμούς έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Άλλωστε η δεύτερη εβδομάδα εθνικής διακοπής έχει πάντα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Να επιστρέψουν όλοι στη βάση τους. Να είναι καλά. Και να γίνει από Πέμπτη η πρώτη «γεμάτη» προπόνηση.

Υπολογισμοί

Συνολικά ο Ολυμπιακός μέχρι την επόμενη εθνική διακοπή, έχει ακόμη επτά ματς σε τρεις εβδομάδες. Για τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Μετά την ΑΕΚ (26/10), υπάρχει το Κύπελλο εντός με τον Βόλο (29/10) και ο Άρης στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το πρωτάθλημα (1/11). Ακολουθεί η επίσκεψη της Αϊντχόφεν (4/11) για την 4η της league phase και η Κηφισιά (9/11).

Το καλό είναι πως μετά τη Βαρκελώνη για την Μπάρτσα (21/10) δεν υπάρχει άλλο ματς πέρα από το Λεκανοπέδιο. Το απαιτητικό, ότι από το πρώτο κιόλας τρίγωνο αγώνων (ΑΕΛ, Μπαρτσελόνα, ΑΕΚ) δίνεται η εντύπωση πως δύσκολα θα ανοίξει το rotation. Ειδικά αν δεν είναι εκεί ο «κορμός» του. Ναι, παίκτες σαν τον Ροντινέι και τον Γιάρεμτσουκ.