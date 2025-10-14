Ενα πολιτικό σκηνικό με προοπτικές ανακατατάξεων σκιαγραφούν τα αποτέλεσμα της νέας δημοσκόπησης της GPO (για τα Παραπολιτικά fm) που είναι η πρώτη που πραγματοποιείται μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική έδρα και τον ΣΥΡΙΖΑ και την έμμεση επισημοποίηση των σχεδιασμών του για την ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα.

Παράλληλα, στο κλίμα που καταγράφει η δημοσκόπηση συνεισφέρει και η πιθανολογούμενη επαναδραστηριοποίηση του Αντώνη Σαμαρά, σε ένα φορέα με αντιπολιτευτικό πρόσημο στον χώρο της Δεξιάς. Οπως σημειώνει, βέβαια, στη ανάλυση του διευθυντή ερευνών της GPO, Αντώνη Παπαργύρη, κάθε δημοσκοπικός δείκτης που αφορά κόμματα που δεν έχουν ιδρυθεί ακόμη, μετρά μονάχα μια υποθετική δυναμική, ένα δυνητικό ενδεχόμενο. Παρ’ όλα αυτά, έστω και χωρίς να καταγράφουν πλειοψηφικά ποσοστά, η πιθανότητα δημιουργίας νέων κινήσεων από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς δείχνει ικανή αποδοχή ως δυνητική απάντηση σε μια κρίση αντιπροσώπευσης από το αντιπολιτευτικό στρατόπεδο. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, το 23,9% των συμμετεχόντων στη μέτρηση της GPO πιστεύει ότι η ίδρυση ενός καινούργιου κόμματος υπό την ηγεσία του μπορεί να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον Αντώνη Σαμαρά στην ίδια ερώτηση διαμορφώνεται στο 19,8%.

Δυνητική ψήφος και συνεργασίες

Από αυτό έως την ψήφο, βέβαια, υπάρχει μια απόσταση. Εξού και η δυνητική ψήφος σε ένα κόμμα Τσίπρα μετριέται στο 9,1%, ενώ ένα 11,1% απαντά ότι είναι αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν. Εχει, δηλαδή, μια δυνητική δεξαμενή του 20,2%. Aντιστοίχως, για ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά η συνολική δεξαμενή φτάνει το 8,6%.

Η προοπτική ενός κόμματος Τσίπρα εντείνει, πάντως, την εικόνα κατακερματισμού που αγγίζει ιδίως τον χώρο του προοδευτικού τόξου. Το 65,3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι το κόμμα τους θα πρέπει να συνενωθεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έναντι του 21,7% που επιθυμεί την αυτόνομη πορεία του. Το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Αριστεράς που τάσσεται υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα φτάνει στο 83,4%. Οσον αφορά στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αν και ο ένας στους δύο βλέπει θετικά μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, το 55,3% επιμένουν στη στρατηγική της αυτόνομης πορείας.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω εξελίξεις, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ κινείται σταθερά στο 28,6%. Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη, εμφανίζεται με αυξημένο ποσοστό, στο 15,4%, καθώς ενισχύεται η συσπείρωσή του και λόγω των κινήσεων Τσίπρα. Στην τρίτη θέση έχει σταθεροποιηθεί η Ελληνική Λύση με 11,5% και στην τέταρτη ισοβαθμούν η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ με 8,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 5,4% και η Φωνή Λογικής με 3,2%.