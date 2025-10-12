Δεν θα έπρεπε να ξαφνιάζει η διπλή επίθεση της εκπροσώπου της Μόσχας Ζαχάροβα εναντίον της Ελλάδας τόσο για το Κυπριακό όσο και για το Μακεδονικό, που συνιστά ταυτόχρονα και θέση υπέρ της Τουρκίας και των Σκοπίων.

Η Μόσχα ήταν πάντα λόγια

Ούτε και αλλάζει κάτι επί της ουσίας: η Μόσχα ήταν πάντοτε μόνον στα λόγια «φίλια» προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στην πράξη ουδέποτε, ειδικά δε στα δύο αυτά ζητήματα. Την ίδια ώρα όμως, πολύ περισσότερο ανησύχησαν, δικαίως, κάποιοι άλλοι που έχουν και εκείνοι επενδύσει στο παρελθόν πολλά στη Μόσχα, η οποία πλέον έχει εναγκαλιστεί την Αγκυρα.

Εξαλλη η Σερβία

Η σερβική κυβέρνηση έγινε έξαλλη από την πληροφορία ότι το Κόσοβο λαμβάνει ξανά ένα πολύ μεγάλο φορτίο με χιλιάδες τουρκικά drones-καμικάζι. Αμιγώς επιθετικά, άκρως αποτελεσματικά και φτηνά όπλα που δεν έχουν σχέση με αμυντική θωράκιση, αλλά υπηρετούν επιθετικό πολεμικό σχεδιασμό.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Βούτσιτς έβγαλε φωτιές εναντίον της Αγκυρας: «Είναι πλέον απολύτως σαφές ότι η Τουρκία δεν θέλει σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και ότι ονειρεύεται να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία» είπε.

Τα κατάφερε στο Μεσανατολικό

Θα μπορούσε να προσθέσει κανείς ότι παρά το γεγονός ότι η Τουρκία δεν πέτυχε τελικά να πρωταγωνιστήσει στο Ουκρανικό, φαίνεται ότι το κατάφερε σε μεγάλο βαθμό στο Μεσανατολικό, κάτι που καθίσταται σαφές από το γεγονός ότι ο Ερντογάν ήταν ο μόνος ηγέτης που έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο, και μάλιστα επί δυόμισι ώρες, αμέσως πριν απ’ τον Νετανιάχου και πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας του σχεδίου Τραμπ.

Και αυτό, τα λέει όλα, εκτός από τις λεπτομέρειες για το τι πήρε σε αυτές τις δυόμισι ώρες.

«Εγκάρδιες συνεννοήσεις»

Τέλος, Ιταλία και Ισπανία, κράτη εταίροι της Ελλάδας στην ΕΕ, έχουν «εγκάρδιες συνεννοήσεις» πολεμικής βιομηχανίας με την Τουρκία. Και της εξασφαλίζουν πρόσβαση και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, ό,τι κι αν λέει η Ελλάδα.

Επικίνδυνος ιστός

Την ώρα λοιπόν που ο διεθνής ρόλος της Αγκυρας εκτοξεύεται στη στρατόσφαιρα και ταυτόχρονα ο τουρκικός ιστός στρατιωτικής ισχύος υφαίνεται συστηματικά περιμετρικά της Ελλάδας, τόσο στα βόρεια σύνορά της, στο Κόσοβο και στην Αλβανία, όσο και στον νότο της, από τη θάλασσα, μέσω της Λιβύης η οποία έχει εξελιχθεί σε ένα είδος τουρκικού προτεκτοράτου και, μην το ξεχνάμε, την ίδια ώρα που ο Ερντογάν έχει ανακοινώσει τον διπλασιασμό σχεδόν των κατοχικών δυνάμεων στην Κύπρο, τι συμβαίνει, μεταξύ άλλων, στην Αθήνα και στη Λευκωσία;

Ελλάδα και Κύπρος βιώνουν τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας τους από την εποχή της χούντας.

Και αυτό, στην πιο ακατάλληλη στιγμή. Το γιατί και το πώς έχει καταστεί σαφές και είναι, απλά, τραγικό. Αυτή η υπόθεση όχι απλώς πρέπει να λήξει χθες, σαν να μην έγινε ποτέ, αλλά η ενότητα, που έχει υποστεί βαρύτατο πλήγμα, πρέπει να αποκατασταθεί με τον πιο αποφασιστικό τρόπο. Επειδή κάθε ρήγμα Αθήνας – Λευκωσίας συνιστά εγγύηση καταστροφής. Και ήρθε τη χειρότερη δυνατή στιγμή.