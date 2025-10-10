Το ΝΑΤΟ περνά σε φάση επιθετικής επαγρύπνησης απέναντι στη Μόσχα. Υστερα από διαδοχικές ρωσικές παραβιάσεις εναέριου χώρου, κυβερνοεπιθέσεις και επιχειρήσεις «γκρίζας ζώνης», οι σύμμαχοι εξετάζουν για πρώτη φορά το ενδεχόμενο ένοπλης απάντησης στον «υβριδικό πόλεμο» του Βλαντίμιρ Πούτιν. Στο τραπέζι βρίσκονται ένοπλα drones, χαλάρωση των κανόνων εμπλοκής για τους πιλότους και στρατιωτικές ασκήσεις κατά μήκος των ρωσικών συνόρων – κινήσεις που σηματοδοτούν τη μετάβαση από την αποτροπή στην πρακτική ετοιμότητα για σύγκρουση, εάν η Ρωσία συνεχίσει να δοκιμάζει τα όρια της συμμαχίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times» που επικαλείται τέσσερις αξιωματούχους του ΝΑΤΟ, οι διαβουλεύσεις στοχεύουν στο να αυξηθεί το κόστος για τη Μόσχα όσον αφορά τον «υβριδικό πόλεμο» που διεξάγει και να καθοριστούν σαφή αντίμετρα έπειτα από σειρά παραβιάσεων εναέριου χώρου από ρωσικά drones και αεροσκάφη. Τα κράτη πρώτης γραμμής που συνορεύουν με τη Ρωσία – με την υποστήριξη της Γαλλίας και της Βρετανίας – ξεκίνησαν τις συζητήσεις, οι οποίες στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε μεγαλύτερη ομάδα εντός της συμμαχίας των 32 μελών. Στο τραπέζι των συμμάχων βρίσκονται προτάσεις για εξοπλισμό των drones επιτήρησης, χαλάρωση των κανόνων εμπλοκής ώστε οι πιλότοι στα ανατολικά σύνορα να μπορούν να πλήττουν ρωσικούς στόχους, καθώς και διενέργεια στοχευμένων ασκήσεων κοντά στα ρωσικά σύνορα.

Οι ρωσικές προκλήσεις

Η συζήτηση εντείνεται μετά το κύμα ρωσικών προκλήσεων, με παραβιάσεις εναέριου χώρου σε Πολωνία, Ρουμανία και Εσθονία, αλλά και μη ταυτοποιημένα drones που προκάλεσαν αναστάτωση σε αεροδρόμια του Βελγίου, της Δανίας και της Γερμανίας. Σε αυτό το κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το ΝΑΤΟ να ανοίγει πυρ κατά ρωσικών αεροσκαφών που εισέρχονται σε συμμαχικό έδαφος, ενώ ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, μίλησε για ανάγκη «καλύτερων επιλογών» και «περισσότερων βαθμίδων κλιμάκωσης» απέναντι στον υβριδικό πόλεμο της Μόσχας. Ορισμένοι από τους συμμάχους πιέζουν για μια πιο επιθετική στάση του ΝΑΤΟ, ενώ άλλοι φέρονται να συνιστούν μια πιο συγκρατημένη προσέγγιση, δεδομένων των κινδύνων μιας άμεσης αντιπαράθεσης με μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία. Αυτό που επισήμαναν οι τέσσερις αξιωματούχοι είναι ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα ούτε υποχρέωση για συμφωνία σε αλλαγή στάσης, οπότε ίσως να μην ανακοινωθεί δημόσια ενδεχόμενη μετατόπιση.

Παράλληλα με τις συζητήσεις στο ΝΑΤΟ, η ΕΕ ετοιμάζεται να λάβει τα δικά της μέτρα απέναντι στις ρωσικές προκλήσεις, στα οποία περιλαμβάνονται περιορισμός των μετακινήσεων ρώσων διπλωματών στην Ευρώπη, οι οποίοι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών, διευθύνουν δίκτυα πρακτόρων και επιχειρήσεις σαμποτάζ σε χώρες εκτός του τόπου επίσημης τοποθέτησής τους, και χρήση χρηματοδότησης της ΕΕ για την εγκατάσταση αντι-drone συστημάτων άμυνας. «Η Ρωσία θέλει να σπείρει διχόνοια. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε με ενότητα» είπε στο Ευρωκοινοβούλιο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάνοντας λόγο για στοχευμένη εκστρατεία «γκρίζας ζώνης» εναντίον της Ευρώπης, η οποία «πρέπει να δώσει απάντηση».