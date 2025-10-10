Οσο πλησιάζουμε προς το τέλος Νοεμβρίου που είναι και η καταληκτική ημερομηνία, εφόσον δεν προκύψουν παρατάσεις, για την υποβολή στις Βρυξέλλες του φακέλου με τα εξοπλιστικά προγράμματα να συμπεριληφθούν στον μηχανισμό SAFE, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, μέσω δανείων με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους και μακρά διάρκεια αποπληρωμής, τα επιτελεία στο ελληνικό «Πεντάγωνο» εξετάζουν ξανά και ξανά τις προτεραιότητες.

Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου Εθνικής Αμυνας προέβλεπε σε αρχική φάση ένα ποσό της τάξης των 1,2 δισ. ευρώ, ωστόσο η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχει ανάψει «πράσινο φως» για 787,67 εκατομμύρια ευρώ. Ενα ποσό που αναμένεται να αρχίσει να εκταμιεύεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο της ερχόμενης χρονιάς.

Οπως γίνεται αντιληπτό, αυτή η απόφαση της ΕΕ έθεσε ακόμα πιο δύσκολα ζητήματα στην ελληνική πλευρά που μέσα από ακόμα πιο εκτεταμένη προτεραιοποίηση βάζει και βγάζει διάφορα οπλικά συστήματα ανάλογα με τις εξελίξεις και την ανάλυση των μελλοντικών αναγκών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που διαμορφώνονται σύμφωνα με τις απειλές που ενδέχεται να κληθούν να αντιμετωπίσουν στο προσεχές αλλά και στο απώτερο μέλλον.

Στόχος είναι τουλάχιστον 30 με 31 προγράμματα, από τα περίπου 68 που περιλαμβάνει στον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών, να ενταχθούν στη χρηματοδότηση του SAFE. Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος», και συγκεκριμένα η μαζική παραγωγή του, ενδέχεται να είναι ένα από τα συστήματα που τελικά θα βρίσκονται μέσα στην τελική λίστα της Αθήνας προς τις Βρυξέλλες. Σε αυτή την επιλογή σημαντικό ρόλο έπαιξαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τόσο η επιτυχία του συγκεκριμένου συστήματος κατά τη διάρκεια των δοκιμών του στο Αιγαίο όσο και η επιτυχία του στον Κόλπο του Αντεν με την κατάρριψη drones των ανταρτών Χούθι, καθώς και η επιθυμία της Αθήνας αυτό να αποτελέσει και μέρος της αντι-drone ασπίδας για την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Και η λίστα του ΕΛΚΑΚ

Εξίσου σημαντικές πιθανότητες να ενταχθούν στο SAFE έχουν και προγράμματα που υπάρχουν στη λίστα του ΕΛΚΑΚ για το 2025 και αυτό γιατί, αν και προτεραιότητα είναι η εγχώρια σχεδίαση και παραγωγή τους, δεν αποκλείεται και η συμμετοχή άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κάτι που επιτάσσει και ο μηχανισμός του SAFE που θα πρέπει να επισημάνουμε πως έχει να κάνει με προμήθειες και συμπαραγωγές από τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκές χώρες ανά πρόγραμμα προκειμένου αυτό να είναι επιλέξιμο, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και προγράμματα μεμονωμένων κρατών αλλά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, και τα 17 προγράμματα που έχει η λίστα του ΕΛΚΑΚ για το 2025 μπορεί να είναι στη λίστα των προγραμμάτων που διαμορφώνει η Αθήνα. Ετσι λοιπόν η ανάπτυξη δορυφόρου ISR, ο οποίος θα βασίζεται στην τεχνολογία SAR για Space-based Imaging, επαυξάνοντας τις δυνατότητες επιτήρησης (Earth Observation) των Ενόπλων Δυνάμεων, θα είναι μέσα στα πρώτα δέκα προτεινόμενα προγράμματα, σύμφωνα με τη λίστα, όπως τουλάχιστον δείχνει να διαμορφώνεται μέχρι τώρα.

Στην ίδια λίστα αναμένεται να ενταχθούν όλα τα μη επανδρωμένα πλωτά σκάφη, αεροσκάφη και οχήματα και φυσικά τα καμικάζι drones. Ψηλά στη λίστα αναμένεται να είναι και το Σύστημα Θαλάσσιας / Υποθαλάσσιας Επιτήρησης για Προστασία Κρίσιμων Εγκαταστάσεων και Επιτήρηση Περιοχών. Πέραν των προγραμμάτων που έχει στη λίστα το ΕΛΚΑΚ, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως θα είναι και η συντήρηση και πιθανόν αναβάθμιση των πυραύλων που χρησιμοποιούν τα Rafale και τα Mirage 2000-5 και ειδικά οι εναέριοι SCALP.

Σε δεύτερη φάση, ανάλογα με το πώς θα αρχίσουν να κυλούν τα επιλεχθέντα προγράμματα, ενδέχεται να ενταχθούν και συστήματα της 4ης φρεγάτας FDI και πιθανόν και η σχεδίαση και κατασκευή ενός εθνικού περιπολικού ανοιχτής θαλάσσης.