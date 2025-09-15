Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, τόνισε τη στήριξη της ΕΕ προς την Πολωνία για την υπεράσπιση των ανατολικών συνόρων της Ένωσης. Αναφερόμενος στην πρόσφατη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, υπογράμμισε πως: «Ως μέλη μιας ισχυρής Ευρώπης που δεν υποκύπτει στον αναθεωρητισμό, οφείλουμε να δείχνουμε έμπρακτα ότι η παραβίαση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν είναι ανεκτή».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ουκρανικό ζήτημα, δηλώνοντας πως η Ελλάδα στηρίζει τον διάλογο «μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και στη βάση του διεθνούς δικαίου». Έδωσε έμφαση στο απαραβίαστο των συνόρων και στην ανάγκη ουσιαστικών εγγυήσεων ασφάλειας.

Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα ότι δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης.

Συζήτηση για Μέση Ανατολή, κοινή άμυνα και μεταναστευτικό

Κατά τη συνάντηση, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας στις διπλωματικές προσπάθειες για επίτευξη εκεχειρίας, επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο της Αμερικής, του Κατάρ και της Αιγύπτου. Δεν έκρυψε την ανησυχία του για την «ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ» και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια μέσω ρίψεων υλικού στη Γάζα.

Συζητήθηκαν επίσης τα ζητήματα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα της ανάγκης για κοινό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο για αμυντικές αγορές – με έμφαση σε τομείς όπως η αντιπυραυλική προστασία. Ξεκαθάρισε τη θέση της Ελλάδας ότι «στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να συμμετέχουν χώρες που απειλούν κράτη-μέλη της ΕΕ».

Το μεταναστευτικό βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο, καθώς, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, έχει συνέπειες στην κοινωνία, την οικονομία και την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης. Αναφερόμενος στις πρόσφατες αφίξεις στην Κρήτη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι αυτές επαναβεβαιώνουν την ανάγκη για συντονισμένη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακινητών.

Πολυετής προϋπολογισμός και ανταγωνιστικότητα της ΕΕ

Με ορίζοντα τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ο πρωθυπουργός δήλωσε πως η Ελλάδα προσέρχεται με σχέδιο και σαφείς στόχους, επιδεικνύοντας θετική διάθεση απέναντι στις προτάσεις της Κομισιόν. Παραδέχθηκε ότι η διαπραγμάτευση θα είναι απαιτητική και καλωσόρισε τη δέσμευση να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026.

Σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη δημιουργία κοινής ενεργειακής αγοράς που θα επιτρέψει παρεμφερείς τιμές ενέργειας για όλα τα κράτη-μέλη. Τόνισε πως απαιτούνται επενδύσεις στις διασυνδέσεις ώστε η ενέργεια να ρέει από τις φτηνότερες στις πιο ενεργοβόρες χώρες.

Σχολιάζοντας την έκθεση Ντράγκι, ανέφερε πως οι ευρωπαίοι ηγέτες υποδέχθηκαν θετικά τις τολμηρές προτάσεις, ωστόσο αναγνώρισε τις δυσκολίες πρακτικής εφαρμογής και την έλλειψη επαρκών βημάτων προς αυτή την κατεύθυνση.

Προκλήσεις στην ενοποίηση και χρηματοδοτικά εργαλεία

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απλοποίηση και περιορισμό της γραφειοκρατίας και επεσήμανε τις καθυστερήσεις, αναφέροντας πως αν και έχουν γίνει βήματα στην κοινή ενεργειακή πολιτική, παραμένουν ανοιχτά θέματα όπως η εποπτεία της ενιαίας αγοράς και η χρηματοδότηση των διασυνδέσεων.

«Στα ζητήματα της τραπεζικής ένωσης συζητάμε εδώ και 10 χρόνια χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Η Ελλάδα δείχνει έμπρακτα ότι δεν φοβάται τις επενδύσεις ξένων τραπεζών, κάτι που δεν ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη μνεία στη δημόσια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάγκη να εκσυγχρονιστεί το νομικό πλαίσιο, ώστε οι νεοφυείς επιχειρήσεις να παρέχουν υπηρεσίες σε όλη την ΕΕ. Όπως ανέφερε: «Δεν εκμεταλλευόμαστε τη δύναμη της κοινής αγοράς μας στο μέγιστο», επισημαίνοντας τη δήλωση του Μάριο Ντράγκι πως «αν έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες, χρειαζόμαστε κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία».

Επεσήμανε το χάσμα μεταξύ φιλοδοξιών και διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, τονίζοντας την ανάγκη για διακριτό εργαλείο στον τομέα της άμυνας προς όφελος της κοινής ασφάλειας της ΕΕ. Ολοκληρώνοντας υπογράμμισε πως η μεγάλη πρόκληση είναι να πειστούν οι υπόλοιποι ηγέτες για την απαιτούμενη τόλμη και τα αναγκαία άλματα, ώστε – όπως είπε – η μελέτη Ντράγκι να μη μείνει ανεφάρμοστη και στο συρτάρι.