Στον απόηχο της κατάθεσης Βάρρα και όσων καταλόγισε στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, τον οποίο εμφάνισε ως «εκτελεστή» των «απαιτήσεων» της Neuropublic/Gaia Επιχειρείν για την αποπομπή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ενδεχόμενο της κατ’ αντιπαράστασης εξέτασης των δύο εγείρουν κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα η Νέα Αριστερά το έθεσε επισήμως, τονίζοντας ότι «η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των κ.κ. Βορίδη και Βάρρα είναι πλέον μονόδρομος».

Τόσο οι βαρύτατες αιχμές που επιφύλαξε ο νυν σύμβουλος στο Μέγαρο Μαξίμου για θέματα πρωτογενούς τομέα όσο και τα επιχειρήματα-απάντηση του πρώην υπουργού, ο οποίος του απέδωσε «ανυπόστατους και τεχνικά αδόκιμους ισχυρισμούς», έρχονται σε πλήρη αντίφαση, κάτι που η Εξεταστική Επιτροπή οφείλει να διευκρινίσει. «Και τους υπουργούς να φέρουμε και κατ’ αντιπαράσταση να κάνουμε, όλα θα γίνουν» είπε χθες στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, απαντώντας στα σφοδρά πυρά που εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υπογραμμίζοντας πως «οι αποκαλύψεις Βάρρα είναι καταπέλτης εναντίον σας», καθώς «”έδωσε” τον Βορίδη, ο οποίος εκτέλεσε την απομάκρυνσή του κατ’ απαίτηση συμφερόντων επειδή ήθελε να πολεμήσει τη διαφθορά».

«Το “συμφωνώ” Βορίδη ισοδυναμεί με τη συμφωνία του στην παράνομη κατανομή του εθνικού αποθέματος και άρα στην παράνομη κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων» είπε, ενώ, σχολιάζοντας τη στάση της πλειοψηφίας στην Εξεταστική, ανέφερε ότι αν και δεν είναι… θεατρολόγος, «μελετώντας τον θίασο της ΝΔ» κατέληξε ότι θα της ταίριαζε το έργο του Ιονέσκο «Ρινόκερος», το οποίο θεωρείται από τα εμβληματικά έργα του θεάτρου του παραλόγου. «Διότι αυτό που κάνετε είναι παράλογο και πάνω απ’ όλα επικίνδυνο» είπε χαρακτηριστικά, ενώ περνώντας στην αντεπίθεση για τη στοχοποίηση εκ μέρους της ΝΔ στελεχών του ΠΑΣΟΚ και συνεργατών του όπως ο Νίκος Μπουνάκης και ο Μόσχος Κορασίδης, για εμπλοκή τους στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων, κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα ότι «προσπαθεί να τους λερώσει και να τους εξισώσει με τους απατεώνες της ΝΔ». Μάλιστα είπε πως περιμένει με χαρά πότε θα κληθούν να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή «γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι τίμιοι και καθαροί, όχι όπως οι απατεώνες της Νέας Δημοκρατίας που δεν φέρνετε την Εξεταστική, ενώ τα ονόματά τους φιγουράρουν στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», όπως είπε.

Τζαβέλλας: Δεν είχα καμία πίεση

Επί της διαδικασίας στην Εξεταστική χθες κατέθεσε ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Πέτρος Τζαβέλλας (2019-2022), ο οποίος ανέφερε πως «δεν είχα – και δεν αισθάνθηκα ποτέ να έχω – καμία πίεση ή παρέμβαση για αποδέσμευση ΑΦΜ ή διευκολύνσεις και συνεργάστηκα με τρεις υπουργούς, Βορίδη, Γεωργαντά, Λιβανό». Απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει ούτε είχε προσωπικά δεχθεί αιτήματα για διευκολύνσεις. «Ημουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων, ασχολιόμουν μόνο με τη δουλειά μου» ανέφερε, ενώ στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο έτερος αντιπρόεδρος Ζήνων Βαλμάς (2021-2022).

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, είπε πως δεν δέχθηκε κάποια πίεση και δεν είχε καμία πληροφόρηση «για τη φερόμενη ύπαρξη του κυκλώματος που διαχειριζόταν παράνομες επιδοτήσεις ή την έκδοση ψευδών ΑΦΜ για τις αγροτικές επιδοτήσεις», ενώ σε ερώτημα της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη για το τι έπραξε όταν πήρε στα χέρια του τον φάκελο με τις καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις, ο μάρτυρας απάντησε ότι ασχολούνταν με θέματα διασφάλισης παραγωγικού χρόνου για τους εργαζομένους και ως εκ τούτου δεν θυμάται κάτι επ’ αυτού, με τη Λιακούλη να του λέει: «Δηλαδή μαϊντανός ήσασταν; Είναι λογικό να λέτε ότι δεν θυμάστε;».