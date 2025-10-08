Η εθνική ομάδα βρίσκεται από χθες το βράδυ στη Γλασκώβη, όπου συνάντησε έντονο κρύο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται περίπου στους 10 βαθμούς Κελσίου, όπως θα συμβεί και αύριο το βράδυ στο ματς απέναντι στη Σκωτία. Η παρουσία του Παύλου Παντελίδη στην αποστολή είναι εκείνη που έχει «τραβήξει» τις περισσότερες συζητήσεις, κάτι απολύτως λογικό μιας και δεν συνηθίζεται ένας παίκτης από ομάδα τύπου Κηφισιάς να βρίσκεται στις κλήσεις ενός ομοσπονδιακού προπονητή. Ωστόσο ο Γιοβάνοβιτς το… τόλμησε, από τη στιγμή που βλέπει πως είναι ενδεχόμενο να μην έχει στη διάθεσή του τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Κάτι που θα κρίνει και την τελική επιλογή του όσον αφορά την ενδεκάδα που θα παρατάξει στο πολύ κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στη Σκωτία.

Αν ο Καρέτσας (ξεπέρασε την ίωση και ενσωματώνεται στην ομάδα) είναι τελικά διαθέσιμος, τότε θα ξεκινήσει στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, σε ένα γήπεδο που ο νεαρός είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός με το εθνόσημο και είχε κάνει μαγικό ματς τον περασμένο Μάρτιο. Σε διαφορετική περίπτωση οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς είναι τρεις: είτε να χρησιμοποιήσει τον Μασούρα στο αρχικό σχήμα, μιας και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού θεωρείται ως η πρώτη του επιλογή πίσω από τον Καρέτσα, είτε να βάλει απευθείας στα… βαθιά τον Παντελίδη κάτι που δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, είτε να μεταφέρει τον Κωνσταντέλια από τον άξονα στα δεξιά και να βάλει ταυτόχρονα και τον Τάσο Μπακασέτα ως επιθετικό χαφ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιλογή του αναφορικά με το αριστερό άκρο της αμυντικής γραμμής και αν εκεί θα βρίσκεται ο Τσιμίκας ή ο Γιαννούλης, αλλά και η θέση του τερματοφύλακα, με τον Βλαχοδήμο να προέρχεται από σπουδαίες εμφανίσεις με τη φανέλα της Σεβίλλης και κυρίως αυτή απέναντι στην Μπαρτσελόνα μόλις την περασμένη Κυριακή και να είναι πολύ πιθανό να τον δούμε ξανά με φανέλα βασικού.

Η Ελλάδα αύριο στη Σκωτία δίνει έναν… τελικό έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση μετά τα αποτελέσματα των δύο πρώτων αγωνιστικών. Είναι απαγορευτική η ήττα αφού θα κινδινεύσει να μείνει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου οριστικά αν χάσει και την Κυριακή στην Κοπεγχάγη. Ο στόχος είναι ξεκάθαρα να φύγει από τη Γλασκώβη το βράδυ της Πέμπτης με τους τρεις βαθμούς που θα τη φέρουν σε θέση φαβορί για τη δεύτερη θέση. Και να τα παίξει όλα την Κυριακή στη Δανία για την πρωτιά.

Ο Γιοβάνοβιτς είπε και στις δηλώσεις της Δευτέρας ότι θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι αυτό σε σύγκριση με όσα είδαμε τον Μάρτιο και περιμένει πως οι Σκωτσέζοι αυτή τη φορά θα είναι περισσότερο υποψιασμένοι και πιο έτοιμοι. Αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του και την προσέγγιση που έχει στα ματς, θέλοντας να έχει ισορροπία μεταξύ των γραμμών. Ούτε φουλ επίθεση, ούτε άμυνα για να κρατήσει το αποτέλεσμα.

H μικρή προϊστορία πάντως που έχει η Ελλάδα του Γιοβάνοβιτς σε εκτός έδρας παιχνίδια είναι εντυπωσιακή. Μετράει μόνο νίκες με τον σέρβο προπονητή στον πάγκο εδώ και έναν χρόνο. Τέσσερα ματς, τέσσερις νίκες απέναντι σε Ιρλανδία, Αγγλία, Φινλανδία και Σκωτία.