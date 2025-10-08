Από τον ΕΦΚΑ ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Νοεμβρίου, οι οποίες ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Ειδικότερα:

< Δευτέρα 27 Οκτωβρίου: κύριες συντάξεις από τα τέως Ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον Ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

< Τετάρτη 29 Οκτωβρίου: κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) καθώς και κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.