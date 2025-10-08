Μικρότερα και πιο πολυτελή πλοία αποτελούν τη νέα τάση στην κρουαζιέρα, καθώς φιλοξενούν σχετικά λογικό αριθμό επισκεπτών – έως 1.000 επιβάτες. Η νέα αυτή τάση ταιριάζει απόλυτα και στα ελληνικά νησιά και ήδη τα πρώτα πλοία αυτής της κατηγορίας έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην ελληνική κρουαζιέρα. Ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον.

Τα εν λόγω πλοία, μικρότερου μεγέθους, που εκτελούν εξερευνητικές κρουαζιέρες σε περιοχές όπως η Ανταρκτική, η Αρκτική, η Ισλανδία, αλλά και η Ελλάδα, βρίσκονται ήδη σε αρκετά ικανοποιητικό αριθμό, με συνεχιζόμενη αύξηση κάθε έτος. Η χώρα μας, λόγω της πολυνησίας που διαθέτει και των εξαιρετικών προορισμών της, είναι ιδανική για την εκτέλεση κρουαζιέρων, επισημαίνει ο επίτιμος πρόεδρος της Ενωσης Εφοπλιστών Κρουαζιέρας και Φορέων Ναυτιλίας, Θεόδωρος Κόντες.

Υπάρχει εντυπωσιακή ανάπτυξη στα υπερπολυτελή αυτά πλοία· μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι ο αριθμός τους έχει τριπλασιαστεί από το 2011 έως και σήμερα. Ηδη έχουν υπερβεί τα 100 πλοία, με περίπου 36.000 κλίνες, ενώ η προοπτική δείχνει ότι θα ξεπεράσουν τα 158 πλοία έως το 2030.

Ολα αυτά τα luxury cruisers δεν διαθέτουν μόνο βελτιωμένες υπηρεσίες και αναβαθμισμένη διακόσμηση, αλλά έχουν επενδυθεί τεράστια κεφάλαια για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους εγκαταστάσεων, με ειδικές τεχνικές λύσεις – μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και ειδικά καύσιμα, καθώς και η χρήση πηγών ενέργειας σχεδόν μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Στο μεταξύ, τα κρουαζιερόπλοια είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα έχουν διευρύνει την παρουσία τους στη χώρα μας και επισκέπτονται συνολικά 58 προορισμούς, με τον Πειραιά να αποτελεί το κύριο λιμάνι homeporting για τις περισσότερες κρουαζιέρες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το 2024 καταγράφηκαν στους ελληνικούς προορισμούς 7,9 εκατομμύρια επιβατοαφίξεις σε συνολικά 50 λιμάνια (αύξηση άνω του 13% σε σύγκριση με το 2023). Το νούμερο αυτό αντιστοιχεί σε 1,86 εκατομμύρια επιβάτες από όλον τον κόσμο. Ετσι, η χώρα μας θεωρείται ένας από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.

Προβλέψεις

Η πρόβλεψη για το 2025 κυμαίνεται στα επίπεδα των 8,4-8,5 εκατομμυρίων επιβατοαφίξεων σε περίπου 58 προορισμούς, που αντιστοιχούν σε περίπου 2 εκατομμύρια επιβάτες από όλον τον κόσμο. Οι εισπράξεις για το 2024 ανήλθαν σε €1,1 δισ., ενώ οι προβλέψεις για το 2025 δείχνουν ότι θα φτάσουν περίπου το €1,2 δισ.

Ωστόσο, ο τομέας αντιμετωπίζει και προκλήσεις, σύμφωνα με τον κ. Κόντε, ο οποίος ξεχωρίζει ως ιδιαίτερο πρόβλημα την έλλειψη υποδομών. Οι υποδομές στα περισσότερα λιμάνια είναι πολύ περιορισμένες και χρήζουν άμεσης βελτίωσης. Επίσης, απαιτούνται χερσαίες εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου, με χώρους που να εξυπηρετούν τους επιβάτες, καθώς από το 2026 θα εφαρμόζονται έλεγχοι εκτός Σένγκεν (extra Schengen control), οι οποίοι χρειάζονται βιομετρικά στοιχεία και αυξημένη προσοχή. Επιπλέον, η επιβολή του τέλους κρουαζιέρας, που ξεκίνησε το 2025, φαίνεται ότι αποφασίστηκε χωρίς επαρκή μελέτη, ιδιαίτερα σε ορισμένους μεγάλους λιμένες με υψηλή επισκεψιμότητα, όπως ο Πειραιάς.