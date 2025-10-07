Από τους θριάμβους με την Μπενφίκα στην ανυποληψία της Πρέμιερ Λιγκ και πάλι πίσω, στις μεγάλες εμφανίσεις και στα πρωτοσέλιδα.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είναι το πρόσωπο της ημέρας στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Οι εκπληκτικές εμφανίσεις του υπερασπιζόμενος την εστία της Σεβίλλης στα προηγούμενα παιχνίδια έφτασαν στο αποκορύφωμά τους στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα και στην ιστορική νίκη των Ανδαλουσιανών με 4-1.

«Τα μονοπάτια των ηρώων δεν είναι ανεξιχνίαστα αλλά έχουν τις ιστορίες και τους παραλληλισμούς τους», γράφει η «As» στην προσπάθειά της να συγκρίνει τον τερματοφύλακα της Γαλανόλευκης με τον άλλοτε ήρωα των Ανδαλουσιανών, τον μαροκινό πορτιέρο Γιασίν Μπόνο.

Ο Οδυσσέας έφτασε στη Σεβίλλη ως δανεικός, όπως ο Μπόνο. Ο Ελληνας όμως δεν έχει οψιόν αγοράς όπως είχε ο Μπόνο και ασκήθηκε στο τέλος της σεζόν 2019-20 και αποδείχτηκε καθοριστική για την κατάκτηση του έκτου τίτλου του Γιουρόπα Λιγκ. Ο Μπόνο έγινε βασικός τυχαία, λόγω του τραυματισμού του Βάτσλικ που φορούσε τη φανέλα με το νούμερο 1 από την αρχή της σεζόν. Ο Νίλαντ ήταν επίσης βασικός στη Σεβίλλη όταν έφτασε ο Οδυσσέας, αλλά η αστάθεια του Νορβηγού έδωσε το δικαίωμα στον Αλμέιδα να τον αντικαταστήσει με τον έλληνα διεθνή.

Πλέον ο Βλαχοδήμος θεωρείται ήρωας στο Σάντσεθ Πιθχουάν και η Σεβίλλη αναζητεί τρόπους να αποκτήσει τα δικαιώματά του από τη Νιούκαστλ και να τον κρατήσει για πολλά χρόνια στην Ανδαλουσία.

Ο ισπανικός Τύπος φυσικά τον αποθέωσε. «Ελληνική καρδιά και γερμανική αξιοπιστία», έγραψε η «El Pais», για να συμπληρώσει η ok diario: «Ο Βλαχοδήμος ήταν η Οδύσσεια της Μπαρτσελόνα».

Ταυτόχρονα ο έλληνας διεθνής και οι συμπαίκτες του υπό την καθοδήγηση του Ματίας Αλμέιδα έβαλαν σε μεγάλους μπελάδες την Μπαρτσελόνα. Οχι μόνο γιατί την γκρέμισαν από την πρώτη θέση, αλλά γιατί ανέδειξαν όλες τις αδυναμίες της. «Οχι δικαιολογίες», ήταν το πρωτοσέλιδο της «Sport» συνοδευόμενο από τη φωτογραφία του Λεβαντόφσκι με κατεβασμένο κεφάλι. «Ποδοπάτημα», έγραψε η έτερη καταλανική εφημερίδα «Mundo Deportivo» η οποία δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την Μπάρτσα ως τη χειρότερη στην εποχή του Φλικ, μια άποψη που συμμερίζονται η «El Pais» και η «Super Deporte».

Οι σχολιαστές σημειώνουν πως η Μπάρτσα αυτή τη στιγμή «παίζει ένα ποδόσφαιρο χωρίς γοητεία και η αμφιβολία φαίνεται να στοιχειώνει την κουρασμένη και εύθραυστη ομάδα της Μπαρτσελόνα».