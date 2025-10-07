Αν κάτσει και σκεφτεί κάποιος σε πόσα κομμάτια έχει σπάσει ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015 θα διαπιστώσει πως οριακά αγγίζουν το διψήφιο. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και ο Δημήτρης Στρατούλης έφτιαξαν, μαζί με άλλους, τη Λαϊκή Ενότητα. Ομως ο Λαφαζάνης αποχώρησε και έφτιαξε το ΔΗΚΕΑ – μάνι-μάνι δύο σχηματισμοί. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ίδρυσε την Πλεύση Ελευθερίας, οι «11» βουλευτές και η Ομπρέλα τη Νέα Αριστερά, o Στέφανος Κασσελάκης το Κίνημα Δημοκρατίας, ενώ δύο ακόμα σχήματα είναι εκτός Βουλής. Μαζί με τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ και την επικείμενη κίνηση Τσίπρα κλείνουμε στα εννιά. Και ίσως δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.

Δύο σε ένα

Μπορεί οι δύο ψυχές του ΠΑΣΟΚ να έχουν διαφορές – και μεγάλες -, στο θέμα Τσίπρα όμως συμφωνούν. «Παραίτηση Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική έδρα. Προκαλεί την έβδομη διάσπαση στον ΣΥΡΙΖΑ και δηλώνει: Οι σημερινές ηγεσίες της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς “οφείλουν να παραμερίσουν τους εγωισμούς τους και να άρουν τον σημερινό κατακερματισμό”», σχολίασε η Αννα Διαμαντοπούλου. «Σε καμία περίπτωση» δεν θα συμπορευόταν με τον Τσίπρα, είπε και ο Χάρης Δούκας. «Ημουν πάντα στο ΠΑΣΟΚ και έχω παλέψει πολύ για αυτό. Στο ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να μπερδευόμαστε από κινήσεις άλλων παικτών, όσο κρίσιμοι κι αν είναι, γιατί η δικιά μας δουλειά είναι αυτή που θα κρίνει το αποτέλεσμά μας».

Αντανακλαστικά

Ισως γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η επικείμενη εμφάνιση Τσίπρα να μην είναι μια πλήρως δυσμενής εξέλιξη για το σημερινό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οχι ότι δεν έχουν αγχωθεί, βέβαια – μπορεί ο Ανδρουλάκης χθες (ΕΡΤ) να είπε, αισιόδοξα, πως «μπορούμε να προσπαθήσουμε περισσότερο. Εάν όλοι δουλέψουμε θα πάμε καλά», όμως η ανησυχία ήταν εμφανής στα πράσινα στελέχη. Το πιο θετικό είναι πως ακόμα το όνομα Τσίπρα λειτουργεί συσπειρωτικά για το ΠΑΣΟΚ και ειδικά από τη βάση που φέρει ακόμα τα τραύματα της κρίσης. Ακόμα και τα πιο αριστερόστροφα στελέχη, με παπανδρεϊκές αναφορές, δεν βλέπουν με καλό μάτι τις επόμενες κινήσεις του.

Γεγονότα

Σ’ αυτό που όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιμένουν, πάντως, είναι στη δημιουργία γεγονότων – βρίσκονται, δηλαδή, εν αναμονή των αποφάσεων για την ΚΟΕΣ και το συνέδριο, που όσο περνούν οι μέρες και δεν υπάρχουν εξελίξεις τόσο πιο πολύ απομακρύνεται. Και αυτό με δεδομένο πως το βιβλίο Τσίπρα βγαίνει στα τέλη Νοεμβρίου και έπειτα ο πρώην πρωθυπουργός αρχίζει μια σειρά περιοδειών, που προφανώς δεν θα λειτουργήσουν μόνο στη λογική της διαφήμισης του βιβλίου. Το θετικό για το ΠΑΣΟΚ; Πως η απαγκίστρωση του Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ έρχεται με την έκδοση ενός βιβλίου για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αρα και το γεγονός του αντιπάλου δεν έχει μόνο ορίζοντα μέλλοντος.