Μπορεί να είναι ψηφιακό, αλλά σχεδιάστηκε από τον διακεκριμένο με βραβείο Πρίτσκερ αρχιτέκτονα από τη Μπουρκίνα Φάσο, Φράνσις Κερέ. Ο λόγος για το Πρώτο Ψηφιακό Μουσείο Κλαπέντων Πολιτιστικών Αντικειμένων σε παγκόσμια κλίμακα, το οποίο εγκαινιάστηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Πολιτιστικές Πολιτικές και την Αειφόρο Ανάπτυξη – MONDIACULT 2025, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, παρουσία και της ελληνίδας υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Η πρωτοβουλία αυτή αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες ψηφιακής αναπαράστασης και εικονικής πραγματικότητας για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ιντερπόλ και υποστηρίχθηκε από τα κράτη-μέλη της UNESCO, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα για μια συντονισμένη στρατηγική κατά του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών.

Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο μουσείο ανέρχονται συνολικά σε 241 και μπορούν να αναζητηθούν ανά χώρα, είδος, υλικό κατασκευής, χρονολόγηση ή χρώμα. Τον επισκέπτη υποδέχεται το «Αμφιθέατρο», που παρουσιάζει τους στόχους της νέας ψηφιακής πλατφόρμας. Κάθε χώρα έχει τη δική της «αίθουσα», με την ελληνική να περιλαμβάνει εννέα αντικείμενα – από κυκλαδικά ειδώλια έως ένα χάλκινο αναθηματικό αλογάκι της αρχαϊκής εποχής, αλλά και ένα μαρμάρινο κολοσσικό γυναικείο κεφάλι του 2ου αι. π.Χ. Για κάθε αντικείμενο δίνονται αναλυτικές πληροφορίες και στο τέλος εντάσσεται σε μια τριπλέτα με «παρόμοια» αντικείμενα από άλλες χώρες. Στην «Γκαλερί κλαπέντων πολιτιστικών αντικειμένων» εκτίθενται αντικείμενα όπως ένα συριακό χρυσό μενταγιόν που χρονολογείται από το 120 μ.Χ. και αφαιρέθηκε από το Μουσείο της Παλμύρας. Στην «Αίθουσα επιστροφής και επαναπατρισμού» περιγράφεται η πορεία ανάκτησης των αντικειμένων, όπως η επιστροφή ενός απολιθώματος τριλοβίτη στο Μαρόκο από τις χιλιανές τελωνειακές Αρχές τον Απρίλιο του 2024.