Με το «Πίρι Ρέις» να πλέει έως αργά χθες το βράδυ στα 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά των Ψαρών, στην καρδιά δηλαδή του Αιγαίου, σε διεθνή ύδατα, αλλά μέσα σε δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν φρόντιζε να ανεβάσει τους τόνους σε μια προσπάθεια, σύμφωνα και με την εκτίμηση στρατιωτικών πηγών στην Αθήνα, να κερδίσει πόντους και στην τουρκική πολιτική σκηνή.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας κινήθηκε στη γραμμή των έμμεσων απειλών, αναφέροντας πως υπάρχει και άλλος τρόπος πέραν της διπλωματικής οδού, ειδικά αν αυτή αποτύχει και δεν φέρει τα αποτελέσματα που επιθυμεί η Αγκυρα. «Αν δεν μπορέσεις να αναπτύξεις διπλωματικά μέτρα για συγκεκριμένα θέματα, τότε παραπέμπεις το θέμα στον στρατό σου, στα όργανα ασφαλείας», ήταν το δικό του μήνυμα.

Το «Πίρι Ρέις», σύμφωνα με τις ίδιες στρατιωτικές πηγές, φαίνεται πως θα πλεύσει και στα 22 σημεία που έχουν εξαγγελθεί με την παράνομη τουρκική NAVTEX έως τις 14 Οκτωβρίου, συλλέγοντας δείγματα από τη στήλη ύδατος του Αιγαίου, καθώς, όπως επισημαίνουν, η πραγματική αποστολή του γηραιού αλλά και εμβληματικού για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ερευνητικού σκάφους είναι να υπενθυμίσει τα όρια της «Γαλάζιας Πατρίδας» και να φανεί ότι είναι «ενεργή».

Σε κάθε περίπτωση παρακολουθείται διακριτικά από σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού, ενώ τακτές εμφανίσεις κάνει και ελληνικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, μεταδίδοντας πληροφορίες και εικόνα σε πραγματικό χρόνο στα επιτελεία για παν ενδεχόμενο. Παράλληλα, σε σχετικά μεγάλη απόσταση, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, πλέει και τουρκικό πολεμικό ως συνοδεία του «Πίρι Ρέις».

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στο μεταξύ, ξεκίνησε και η έξοδος του τουρκικού στόλου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της αεροναυτικής άσκησης της Τουρκίας «Θαλασσόλυκος 1», η οποία θα διεξαχθεί από σήμερα μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου και της Μαύρης Θάλασσας.

Ο «Θαλασσόλυκος»

Προς το παρόν η Τουρκία για τις ανάγκες της συγκεκριμένης άσκησης, πέρα από τη Μαύρη Θάλασσα, έχει δεσμεύσει περιοχές κοντά στα μικρασιατικά παράλια, και ειδικότερα στον Κόλπο του Ξηρού και ανατολικά και δυτικά του Καστελλόριζου, με τα σενάρια να συμπεριλαμβάνουν και κατάληψη ακτής, σύμφωνα με πληροφορίες. Η δυτική περιοχή δε είναι σε ένα μέρος της παράνομη, καθώς περνάει και μέσα στο FIR Αθηνών, κάτι που επεσήμανε η Ελλάδα με σχετική ΝΟΤΑΜ.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είναι και ένα μήνυμα προς την Αθήνα, η οποία στο πλαίσιο της άσκησης «Παρμενίων» που ολοκληρώθηκε στις 3 Οκτωβρίου με ιδιαίτερα απαιτητικά σενάρια υλοποίησε αερομεταφορά καταδρομέων στο Καστελλόριζο με ελικόπτερα Σινούκ, τα οποία συνοδεύονταν από επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι, από μαχητικά που πετούσαν σε μεγαλύτερο ύψος αλλά και πτήσεις πάνω από το ελληνικό ακριτικό νησί που κατέγραψαν και οι κάτοικοί του σε βίντεο.

Στις δύο αυτές περιοχές που έχουν δεσμευτεί για την άσκηση «Θαλασσόλυκος», συνήθως γίνεται και προσομοίωση ναυτικού αποκλεισμού του Καστελλόριζου και αποκοπής του από τη Ρόδο, καθώς η Αγκυρα θέλει να στείλει με αυτόν τον τρόπο μήνυμα απέναντι στις «συμμαχίες» που θεωρεί πως εξυφαίνονται εις βάρος της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο Χακάν Φιντάν στη δική του παρέμβαση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «περιοχές συμμαχιών γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν στην Ανατολική Μεσόγειο και να περικυκλώσουν την Τουρκία. Τις βλέπουμε και αναπτύσσουμε διπλωματικά μέτρα για αυτές».

Δεν θα πρέπει δε να ξεχνάμε, αναφέρουν στρατιωτικές πηγές στην Αθήνα, πως πρόσφατα η Τουρκία διαφήμισε την άφιξη του νέου γεωτρύπανού της που έδεσε στη Σελεύκεια εν αναμονή αποστολής στη Λιβύη, ενώ η Αγκυρα αντέδρασε έντονα στην αποστολή των ελληνικών F-16 στην Κύπρο αλλά και στις έρευνες που διενεργεί νοτίως της Κύπρου για λογαριασμό της Λευκωσίας το ερευνητικό σκάφος «Ramform Hyperion».

Πάντως, με τα ελληνοτουρκικά να επανέρχονται στην ημερήσια ατζέντα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέπεμψε εκ νέου χθες στο εξοπλιστικό πρόγραμμα και στην απόκτηση οπλικών συστημάτων, όπως οι φρεγάτες, προσθέτοντας: «Αποτελούν την πατριωτική απάντησή μας σε όσους εντός των συνόρων εμφανίζονται ανησυχούντες και σε όσους εκτός συνόρων αμφισβητούν την αποφασιστικότητά μας».