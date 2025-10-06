Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει πια ξεκινήσει για την ανακοίνωση, την Παρασκευή, του ανθρώπου ή της οργάνωσης που θα τιμηθεί με το φετινό Νομπέλ Ειρήνης, είναι βέβαιο πως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένως πως το δικαιούται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, θα ήθελε από το Ισραήλ και τη Χαμάς να υπογράψουν αμέσως και άνευ όρων το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που φέρει το όνομά του – εξού και η πίεση που τους ασκεί. Από την πλευρά τους, τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς κάνουν ό,τι μπορούν για να καλοπιάσουν και να κολακέψουν τον αμερικανό πρόεδρο. Αντιπροσωπείες τους θα έχουν σήμερα έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, παρουσία τόσο του ειδικού απεσταλμένου όσο και του γαμπρού του Τραμπ, ώστε να «οριστικοποιηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες» για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των 48 ομήρων (περίπου 20 ζωντανοί, οι υπόλοιποι νεκροί) που κρατάει η Χαμάς, καθώς και κρατούμενων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές. Οπως αναγνώρισε ωστόσο χθες και ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει τελειώσει ακόμη και το επόμενο στάδιο του σχεδίου, το οποίο αφορά τον αφοπλισμό της Χαμάς αλλά και την επόμενη μέρα στη Λωρίδα της Γάζας, θα είναι «ακόμα πιο δύσκολο». Προς το παρόν, οι οικείοι των ισραηλινών ομήρων κρατούν την ανάσα τους – κάποιοι από αυτούς άλλωστε συμπληρώνουν αύριο, 7 Οκτωβρίου, επέτειο της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς, δύο χρόνια χωρίς τους δικούς τους.

Το τελεσίγραφο

Ο Τραμπ είχε δώσει στη Χαμάς διορία ως τις 6 χθες το απόγευμα, ώρα Ουάσιγκτον, προκειμένου να δεχθεί το σχέδιο των 20 σημείων του, απειλώντας τη, σε αντίθετη περίπτωση, με «ΚΟΛΑΣΗ». Τελικά, η παλαιστινιακή οργάνωση έδωσε την απάντησή της αργά το βράδυ της Παρασκευής: δήλωσε διατεθειμένη να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα. Ζήτησε ωστόσο διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες. Και δεν είπε λέξη για τον αφοπλισμό (ή την εξορία) των μελών της που απαιτεί το σχέδιο Τραμπ, ενώ υπογράμμισε ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες για το μέλλον της Γάζας, κάτι που το σχέδιο αποκλείει. Παρ’ όλα αυτά, ο αμερικανός πρόεδρος καλωσόρισε την ανακοίνωσή της – και σύμφωνα με το Axios, τηλεφώνησε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να τη συζητήσουν. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός όμως είπε στον Τραμπ πως δεν υπήρχε κανένας λόγος για εορτασμούς: στα μάτια του η Χαμάς είχε απορρίψει το σχέδιό του, η ανακοίνωσή της «δεν σήμαινε τίποτα».

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν περίμενε αυτή την αντίδραση. Και – σύμφωνα πάντα με το Axios – εξοργίστηκε: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γαμ***να αρνητικός. Είναι μια νίκη. Πάρ’ την» είπε στον Νετανιάχου. Λίγο αργότερα ο Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς». Σύντομα, δόθηκε εντολή στον ισραηλινό στρατό να μειώσει τις επιχειρήσεις «στο ελάχιστο», με τα στρατεύματα στο πεδίο να εκτελούν «αυστηρά αμυντικούς ελιγμούς». Παρ’ όλα αυτά, τουλάχιστον 65 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής.

«Δεν έχει άλλη επιλογή»

Μιλώντας το Σάββατο στο Axios, ο Τραμπ επισήμανε πως είχε πει στον Νετανιάχου ότι αυτή ήταν η «ευκαιρία του για νίκη» και ότι τελικά ο Νετανιάχου συμφώνησε. «Ηταν ΟΚ με αυτό. Πρέπει να είναι ΟΚ με αυτό. Δεν έχει άλλη επιλογή. Με μένα, πρέπει να είσαι ΟΚ» τόνισε. Παράλληλα, ωστόσο, ο αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «δεν θα ανεχθεί καμία καθυστέρηση» στην εφαρμογή του σχεδίου του, που προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση μέσα σε 72 ώρες των ομήρων, σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος: η Χαμάς, δήλωσε ο Τραμπ, θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πλήρη εξολόθρευση» αν αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία και τον έλεγχο της Γάζας.

Αργά χθες, πηγή προσκείμενη στη Χαμάς είπε στο Al Arabiya πως η οργάνωση έχει αρχίσει να συλλέγει τις σορούς των ομήρων που έχουν σκοτωθεί, ενώ οι ΗΠΑ έχουν δώσει διαβεβαιώσεις πως το Ισραήλ δεν θα προβεί σε δολοφονίες ανώτερων αξιωματούχων της. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι οι επικείμενες διαπραγματεύσεις αναμένεται να είναι γρήγορες και εστιασμένες, και ότι η Χαμάς είναι πρόθυμη να τις εφαρμόσει άμεσα, χωρίς να πέσει σε αυτό που περιέγραψε ως «παγίδα του Ισραήλ». «Η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί, είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί» διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο Νετανιάχου, λέγοντας πως ελπίζει ότι θα ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα «μέσα στις επόμενες ημέρες».