Θετικά υποδέχτηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Με βάση την ανακοίνωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμοι για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει άμεσα τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα!Αυτή τη στιγμή, είναι πολύ επικίνδυνο να το κάνουμε αυτό. Βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, πρόκειται για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή».

Η Αίγυπτος ελπίζει ότι η «θετική εξέλιξη» θα βοηθήσει στην εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ

Το Κάιρο ανακοίνωσε ότι ελπίζει ότι η «θετική εξέλιξη» μετά την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας θα οδηγήσει όλα τα μέρη στην εφαρμογή του σχεδίου αυτού του προέδρου των ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τις αραβικές χώρες, τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

Η απάντηση της Χαμάς στο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ

Νωρίτερα η Χαμάς παρέδωσε στους μεσολαβητές (Αίγυπτο και Κατάρ) την απάντησή της στο σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας. Στη δήλωσή της η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση ανακοίνωσε, ότι θα παραδώσει όλους τους ομήρους -ζωντανούς και νεκρούς- μέσα σε 72 ώρες, σύμφωνα με όσα προβλέπει η πρόταση του Αμερικανού προέδρου. Επίσης, επανέλαβε την δέσμευσή της να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό σώμα ανεξάρτητων τεχνοκρατών.

Συγκεκριμένα η δήλωση της Χαμάς ανέφερε:

«Eκτιμούμε τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Συμφωνούμε να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους, προκειμένου να επιτευχθεί μόνιμη εκεχειρία.

Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αμέσως διαπραγματεύσεις για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Συμφωνούμε να παραδώσουμε τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό σώμα ανεξάρτητων τεχνοκρατών με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση και την αραβική και ισλαμική υποστήριξη.

Άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και τους σχετικούς διεθνείς νόμους και ψηφίσματα, θα αντιμετωπιστούν μέσω ενός ολοκληρωμένου παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετέχει και θα συνεισφέρει υπεύθυνα».