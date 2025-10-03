Η Χαμάς παρέδωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής (3/10) στους μεσολαβητές την απάντησή της στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, λίγες ώρες μετά το νέο τελεσίγραφο που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και τις εκ νέου προειδοποιήσεις του Λευκού Οίκου.

Όπως ανακοίνωσε με δήλωσή της η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση, θα παραδώσει όλους τους ομήρους -ζωντανούς και νεκρούς- μέσα σε 72 ώρες, σύμφωνα με όσα προβλέπει η πρόταση του Αμερικανού προέδρου. Επίσης, επαναλαμβάνει την δέσμευσή της να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό σώμα ανεξάρτητων τεχνοκρατών.

Σύμφωνα πάντα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, αναφέρεται ότι χαιρετίζει το ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά θέλει περισσότερη σαφήνεια στα συγκεκριμένα σημεία. Συγκεκριμένα η δήλωση της Χαμάς σε απάντηση στο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αναφέρει:

«Eκτιμούμε τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου. Συμφωνούμε να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους, προκειμένου να επιτευχθεί μόνιμη εκεχειρία.

Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αμέσως διαπραγματεύσεις για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Συμφωνούμε να παραδώσουμε τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό σώμα ανεξάρτητων/τεχνοκρατικών προσωπικοτήτων».

