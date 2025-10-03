Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η οργάνωση χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εξετάσει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και έχει ήδη στηρίξει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η Χαμάς συνεχίζει τις διαβουλεύσεις της που αφορούν το σχέδιο του Τραμπ… και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι οι διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη και απαιτούν λίγο ακόμα χρόνο», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Την Τρίτη, ο Τραμπ απηύθυνε τελεσίγραφο προς τη Χαμάς, δίνοντας διορία «τριών ή τεσσάρων ημερών» για να αποδεχθεί την πρότασή του, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.