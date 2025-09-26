Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα, παρουσιάζοντας νέο ειρηνευτικό σχέδιο σε ηγέτες της περιοχής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει συμφωνία για τη Γάζα.

Το νέο ειρηνευτικό σχέδιο παρουσιάστηκε σε μουσουλμάνους ηγέτες και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε ότι η συμφωνία θα φέρει πίσω ομήρους και θα τερματίσει τον πόλεμο.

Πιο αναλυτικά

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σήμερα πως «πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» για τη Γάζα. Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός νέου ειρηνευτικού σχεδίου προς μουσουλμάνους ηγέτες, καθώς και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Από τον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία «θα φέρει πίσω τους ομήρους» και «θα τερματίσει τον πόλεμο».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο εντατικών διπλωματικών διεργασιών, με στόχο την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.