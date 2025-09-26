Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ πιάστηκαν να έχουν μια περίεργη συζήτηση στο Marine One, με τον πρόεδρο να κουνάει το δάχτυλό του προς τη σύζυγό του και την πρώτη κυρία να κουνάει το κεφάλι της.

Το βίντεο γυρίστηκε την Τετάρτη το βράδυ, καθώς το ζευγάρι επέστρεφε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Σε ένα σημείο, ο 79χρονος πρόεδρος δείχνει με το δάχτυλό του τη Μελάνια, 55 ετών, καθώς το ζευγάρι συνεχίζει τη συζήτησή του καθισμένο το ένα απέναντι από το άλλο.

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ είχε προσφέρει κάποιες συμβουλές για τον γάμο στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, μετά από το σοκαριστικό βίντεο όπου η σύζυγός του, Μπριζίτ, τον έσπρωξε στο πρόσωπο.

Η στιγμή καταγράφηκε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κατά την άφιξη των Μακρόν στο Ανόι. Στο βίντεο που τραβήχτηκε στον διάδρομο προσγείωσης, φαίνεται η Μπριζίτ Μακρόν να σπρώχνει τον Μακρόν στο προεδρικό αεροσκάφος.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει παντρευτεί τρεις φορές, είχε πει με χιούμορ: «Φροντίστε να μείνει κλειστή η πόρτα».

Ο Τραμπ και η Μελάνια βρισκόταν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι αυτός και η πρώτη κυρία ήταν θύματα «τριπλoύ σαμποτάζ», αφού ισχυρίστηκε ότι μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα θα μπορούσε να τους είχε προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Μια ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΤΡΟΠΗ έλαβε χώρα χθες στα Ηνωμένα Έθνη – Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία πολύ απαίσια γεγονότα!»

Είπε ότι, δεδομένου του περιστατικού με την κυλιόμενη σκάλα, είναι «εκπληκτικό το γεγονός ότι η Μελάνια και εγώ δεν πέσαμε με το πρόσωπο προς τα εμπρός πάνω στις αιχμηρές άκρες αυτών των ατσάλινων σκαλοπατιών. Μόνο και μόνο επειδή κρατούσαμε σφιχτά το κιγκλίδωμα, αλλιώς θα είχε συμβεί μια καταστροφή».

Πηγή: Daily Mail