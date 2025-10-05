Η συζήτηση για την anti-drone ασπίδα που θέλει η Ευρωπαϊκή Ενωση ειδικά στα ανατολικά της σύνορα, η οποία, όπως τόνισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πρέπει να καλύπτει και τη νότια πτέρυγα, ήταν εκτεταμένη και προετοίμασε το έδαφος για την επίσημη σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον επόμενο μήνα, ανοίγοντας ένα σημαντικό παράθυρο, εάν και εφόσον ευοδωθεί η όλη προσπάθεια, ενίσχυσης και της ελληνικής άμυνας μέσω κοινών χρηματοδοτήσεων διαφόρων προγραμμάτων.

Υψηλές αμυντικές δαπάνες η Ελλάδα

Το μήνυμα που έχει ήδη στείλει η Αθήνα στις Βρυξέλλες και τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι ότι η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες κινείται για τις αμυντικές δαπάνες σε επίπεδα πολύ υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου, δεσμεύοντας πόρους άνω του 3% του ΑΕΠ.

Ενα εγχείρημα που θα κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, όπως η αντιπυραυλική προστασία ή το τείχος άμυνας απέναντι σε διείσδυση από drones, θα πρέπει να αφορά συνολικά την ασφάλεια της Ευρώπης και δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα ανατολικά σύνορά της.

Οι παραβιάσεις στο Αιγαίο

Είναι προφανές πως η επισήμανση του Πρωθυπουργού από την Κοπεγχάγη, ότι «πρέπει να καλύπτονται και τα νοτιοανατολικά σύνορα, αλλά και τα νότια σύνορα της Ευρώπης, έτσι ώστε η ήπειρος να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής απειλής», έχει στη βάση της και όσα διαδραματίζονται εκατέρωθεν του Αιγαίου και αποτελεί, ουσιαστικά, τη γραμμή που θα ακολουθήσει η χώρα μας σε κάθε σχετικό βήμα.

Η Ελλάδα στο σχέδιο

Οπως επισημαίνεται και από πηγές του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, στην Αθήνα, η οποία είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε κάθε ευρωπαϊκό αμυντικό σχέδιο, έχοντας επιδείξει σημαντική πρόοδο στο κομμάτι αυτό, αναμένουν να δουν αναλυτικά τα όσα ειπώθηκαν στην Κοπεγχάγη και τα όσα θα αποφασιστούν στην επίσημη σύνοδο, όπου θα ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις για την ενιαία στρατηγική απέναντι στη Ρωσία.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Οπως έχουν ήδη επισημάνει «ΤΑ ΝΕΑ», η Αθήνα μέσα από την υπαρξιακή απειλή εκ μέρους της Τουρκίας, την οποία υπογραμμίζει σε κάθε ευκαιρία ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, έχει ξεκινήσει πριν ακόμα από τον πόλεμο της Ουκρανίας να χτίζει τον δικό της θόλο την τελευταία τετραετία, υπό την απειλή των τουρκικών Bayraktar.

Εχει ήδη απτά αποτελέσματα.

Στην παρούσα φάση ως προς την «ευρωπαϊκή anti-drone ασπίδα», η ελληνική «Ασπίδα του Αχιλλέα» δείχνει να είναι μια πολύ καλή πρόταση, η οποία επιθυμία της Αθήνας είναι είτε να υιοθετηθεί από την Ευρώπη είτε να ενταχθεί στον γενικότερο σχεδιασμό.

Το anti-drone Κένταυρος

Να θυμίσουμε εδώ πως ήδη το ελληνικό anti-drone σύστημα «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε στο Αιγαίο πάνω σε τουρκικά Bayraktar και ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην Ερυθρά Θάλασσα καταρρίπτοντας τουλάχιστον δύο drones των Χούθι, έχει κλέψει τις εντυπώσεις και η φήμη του απογειώθηκε όταν υπήρξε και δημοσίευμα του Reuters που αναφερόταν στην επιτυχία του.

Συμπίπτει με την ελληνική Ατζέντα

Οπως επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές που μίλησαν σχετικά στα «ΝΕΑ», είναι πολύ ενθαρρυντικό και θετικό και για τις ελληνικές θέσεις και προσπάθεια το γεγονός πως το «scoping paper» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο παρουσιάστηκε από την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μαζί με την ύπατη εκπρόσωπο Κάγια Κάλας, δεν είναι τίποτα άλλο επί της ουσίας παρά ένας «Χάρτης Πορείας Αμυντικής Ετοιμότητας 2030» που συμπίπτει και με το ελληνικό χρονοδιάγραμμα της «Ατζέντας 2030» που υλοποιεί η Αθήνα για τις δικές της αμυντικές ανάγκες.

Για τον ευρωπαϊκό θόλο

Η Ελλάδα στο πλαίσιο της «Ασπίδας του Αχιλλέα» έχει αναπτύξει αντι-drone συστήματα όπως τα «Κένταυρος», «Υπερίων» και «Τηλέμαχος», τα οποία, όπως αναφέρουν πηγές στο ΕΛΚΑΚ και την ΕΑΒ, είναι μόνο τα πιο γνωστά κομμάτια της αιχμής του δόρατος που αναπτύσσει το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα και τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στον ευρωπαϊκό anti-drone θόλο.