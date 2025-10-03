Το ακούσαμε χθες με ένταση και από τα χείλη της ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι – σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ» – απλώς για να επιβεβαιώσουμε την επιτακτικότητα της αλλαγής: το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πρέπει προφανώς να αναθεωρηθεί. Και ορθώς η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί πως το εγγράφει στις προτεινόμενες αλλαγές που βέβαια θα ψηφιστούν έπειτα από διαβούλευση από τη Βουλή το 2029. Η αναθεώρηση της διάταξης δεν έχει να κάνει απλώς με την επικαιρότητα υποθέσεων που ταλανίζουν τη δημόσια σφαίρα της χώρας. Είναι αναγκαία ως δομική μεταβολή που θα συγχρονίζεται με την καλύτερη απόδοση της δικαιοσύνης.

Βέβαια μπορεί για δεκαετίες να είχε πυρήνα λογικής, ακόμη και ιστορικότητας, που προστάτευε την άσκηση καθηκόντων από πολιτικά πρόσωπα, διαμόρφωνε όμως και μια συνθήκη «αδικίας» ενώ ήταν και είναι ασύμβατη με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Λεπτομέρεια: και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις προστασίας άσκησης καθηκόντων των υπουργών.

Ευτυχώς σήμερα όμως φαίνεται πως υπάρχει οριζόντια βούληση ενώ πρέπει να σημειώσουμε πως το 2001, με την τότε αναθεώρηση, είχε γίνει ήδη και σωστά αυστηρότερη η διάταξη ως προς τις προβλέψεις της. Μπορούμε ασφαλώς και καλύτερα. Το θεσμικό σύστημα της Ελλάδας – όπως κατ’ επανάληψιν λένε διαπρέπεις συνταγματολόγοι – πρέπει να ανασυγκροτηθεί και να ανακτήσει την αξιοπιστία του. Θα προσθέταμε πως και τα εργαλεία υπάρχουν και η πείρα. Βέβαια εντός των κοινοβουλευτικών ορίων και προβλέψεων.