Τα 500 δισ. δολάρια έφτασε η αποτίμηση της πρωτοπόρου εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, της OpenAI του Σαμ Άλτμαν, από 300 δισ. δολάρια που είχε προσδιοριστεί προηγουμένως. Αυτό έγινε όταν οι εργαζόμενοι της – μη εισηγμένης – εταιρείας πούλησαν στη δευτερογενή αγορά μετοχές αξίας 6,6 δισ. δολαρίων σε ομάδα επενδυτών οι οποίοι περιλάμβαναν τις εταιρείες Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX του Άμπου Ντάμπι και T. Rowe Price, ανέφεραν πηγές του Reuters. Ειδικά όσον αφορά τη SoftBank, η νέα αγορά των μετοχών προστίθεται σε προηγούμενη επένδυση της εταιρείας στην OpeanAI, αξίας 40 δισ. δολαρίων. Η OpenAI είχε δώσει την έγκρισή της για την πώληση μετοχών συνολικής αξίας περίπου 10 δισ. δολαρίων στη δευτερογενή αγορά.

Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα περίπου 4,3 δισ. δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2025, περίπου 16% περισσότερα από ό,τι είχε ανακοινώσει ολόκληρο το περασμένο έτος, σύμφωνα με πληροφορίες του εξειδικευμένου ιστότοπου για θέματα τεχνολογίας, του Information.

Η πώληση των μετοχών έρχεται σε μια εποχή που οι τεχνολογικοί γίγαντες ανταγωνίζονται αμείλικτα για να προσελκύσουν ταλέντα στην τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας για τον λόγο αυτόν μεγάλα πακέτα μετοχών. Η Meta επενδύει, μεταξύ άλλων, πολλά δισεκατομμύρια στη Scale AI και προσέλκυσε τον 28χρονο διευθύνοντα σύμβουλό της, Αλεξάντερ Ουάνγκ, για να ηγηθεί νέας θυγατρικής τεχνητής νοημοσύνης του γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον για τεχνητή νοημοσύνη υπογραμμίζει την επενδυτική φρενίτιδα για τους ηγέτες εταιρειών μιας τεχνολογίας με τη δυνατότητα να μεταμορφώσει ολόκληρους κλάδους και οικονομίες.

Η OpenAI του Σαμ Άλτμαν είναι μία από τις πολλές εταιρείες που ηγούνται τώρα παγκόσμιας προσπάθειας για την κατασκευή κέντρων δεδομένων και την ανάπτυξη υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδύσεις αυτές υπολογίζονται σε τρισεκατομμύρια δολάρια. Άν και δεν έχει ακόμη ανακοινώσει κέρδη, η αμερικανική νεοσύστατη εταιρεία συμβάλλει στην τροφοδότηση αυτής της άνθησης των υποδομών συνάπτοντας συμφωνίες συνεργασίας πολύ μεγάλου μεγέθους με εταιρείες όπως η Oracle Corp. και η SK Hynix.

Η κόντρα με τον Μασκ

Η συμφωνία για την πώληση μετοχών στην ομάδα επενδυτών κάνει την OpenAI να ξεπερνά σε αποτίμηση τη SpaceX του Μασκ, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε περίπου 400 δισ. δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Η μεγάλη αύξηση στην αποτίμηση της OpenAI έρχεται σε μια σημαντική στιγμή για την εταιρεία, η οποία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Microsoft, τον μεγαλύτερο χρηματοδότη της, για τη μετατροπή της σε παραδοσιακή κερδοσκοπική εταιρεία από οντότητα με μη κερδοσκοπικό προσανατολισμό, όπως είχε αρχικά δημιουργηθεί.

Η OpenAI ιδρύθηκε το 2015 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση της ψηφιακής νοημοσύνης «με τον τρόπο που είναι πιο πιθανό να ωφελήσει την ανθρωπότητα στο σύνολό της», σύμφωνα με το καταστατικό της. Οι προγραμματισμένες αλλαγές θα δώσουν στην υπάρχουσα μη κερδοσκοπική οντότητα OpenAI τον έλεγχο μιας νέας εταιρείας δημοσίου συμφέροντος, σημειώνεται.

Ο Άλτμαν διατηρεί κόντρα με τον Ίλον Μασκ της SpaceX, ο οποίος είχε συμβάλει αρχικά στη δημιουργία της OpenAI. Ο Άλτμαν και ο Μασκ έχουν κάνει χωριστά λόγο για πιθανό υπαρξιακό κίνδυνο που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη για τους ανθρώπους. Ωστόσο, έκτοτε έχουν οδηγηθεί σε σύγκρουση. Ο Μασκ έχει κάνει αγωγή στην OpenAI κατηγορώντας τη για αθέτηση υποσχέσεων όταν ο τελευταίος βοήθησε στη δημιουργία της ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Ο Μασκ κατηγορεί την OpenAI ότι εγκατέλειψε τον ιδρυτικό της σκοπό όταν δέχτηκε δισεκατομμύρια δολάρια σε υποστήριξη από τη Microsoft από το 2019, ένα έτος μετά την αποχώρησή του από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI.