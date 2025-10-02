Ραντεβού για την τακτική σύνοδο κορυφής, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 23-24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, έδωσαν οι ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις αναφορικά με τα δύο μεγάλα ζητήματα που βρέθηκαν στην ατζέντα της χθεσινής, άτυπης συνάντησής τους στην πρωτεύουσα της Δανίας: την «ενίσχυση της κοινής αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης και της αύξησης της βοήθειας προς την Ουκρανία», όπως αναφέρονται χαρακτηριστικά στην επιστολή-πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η Ευρώπη «βρίσκεται στην πιο δύσκολη και επικίνδυνη στιγμή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε η οικοδέσποινα και πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, αποτυπώνοντας το κλίμα της συνόδου. Ο δε Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως η Ευρώπη βρίσκεται ήδη «σε σύγκρουση» με τη Ρωσία, αποφεύγοντας πάντως να χρησιμοποιήσει τον όρο «πόλεμος».

Οι χθεσινές συνομιλίες διήρκεσαν περισσότερη ώρα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, καθώς όλοι οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων θέλησαν να παρέμβουν και να εκφράσουν τις θέσεις τους. Το αποτέλεσμα ήταν η διαδικασία να διακοπεί για περίπου 3 ώρες και να αναβληθεί η συνέντευξη Τύπου που είχε προγραμματιστεί μετά το πέρας των εργασιών, προκειμένου να μεταβούν στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμή τους το βασιλικό ζεύγος.

Επιφυλάξεις για το «anti-drone τείχος»

Το διάστημα που είχε προηγηθεί ωστόσο ήταν αρκετό για να διαφανούν οι διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν ανάμεσα στους εταίρους και στα δύο προαναφερθέντα ζητήματα. Πέρα από τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν από κράτη-μέλη του ευρωπαϊκού Νότου, πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο ο καγκελάριος της Γερμανίας όσο και ο πρόεδρος της Γαλλίας εμφανίστηκαν εξαιρετικά επιφυλακτικοί απέναντι στο σχέδιο της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την κατασκευή ενός «αμυντικού τείχους» που θα προστατεύει την Ευρώπη από τα – ρωσικά κατά βάση – drones.

«Ανησυχώ για τη χρήση τέτοιων όρων. Τα πράγματα αυτά απαιτούν λίγο περισσότερη εξειδίκευση και είναι πιο περίπλοκα» είπε ανάμεσα στα άλλα ο Εμανουέλ Μακρόν, πριν από την έναρξη της συνόδου. «Στην πραγματικότητα, έχουμε ανάγκη από προηγμένα συστήματα προειδοποίησης προκειμένου να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τους κινδύνους, είναι ανάγκη να έχουμε αποτροπή με ευρωπαϊκούς πυραύλους μακρού βεληνεκούς, όπως και περισσότερα συστήματα αεράμυνας και anti-drone» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και μετά τη γνωστοποίηση της πρότασης Φον ντερ Λάιεν, ο γερμανός υπουργός Αμυνας, Μπόρις Πιστόριους. «Ασφαλώς χρειαζόμαστε άμυνα απέναντι στα drones, αλλά όχι μέσω ενός τείχους κατά των drones» τόνισε μιλώντας στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας.

Ρωσικά κεφάλαια και γαλλικά πυρηνικά

Στο τραπέζι βρέθηκε, επίσης, η αξιοποίηση για τη χρηματοδότηση των αναγκών της Ουκρανίας των «παγωμένων», μετά την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου 2022, περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, τα οποία εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 200 δισ. ευρώ. Καθώς η κατάσχεσή τους φαίνεται να έχει αποκλειστεί – αρκετοί εταίροι φοβούνται πως κάτι τέτοιο θα έστελνε το λάθος μήνυμα προς όλους τους ξένους επενδυτές στην Ευρώπη –, προτάθηκαν και εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις. Ανάμεσά τους και η έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου από τους «27», εγγύηση για το οποίο θα είναι τα ρωσικά κεφάλαια.

Οσο για την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας, πέρα από το συνεχιζόμενο βέτο της Ουγγαρίας του Βίκτορ Ορμπαν – με τις πληροφορίες να θέλουν τον Κόστα να εξετάζει τρόπους για να το παρακάμψει – φαίνεται πως υπάρχουν και άλλες κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν με επιφυλάξεις την προοπτική να ανάψει «πράσινο φως».

Ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζει και η προαναγγελία από τον Μακρόν της αναθεώρησης του πυρηνικού δόγματος της Γαλλίας, στις αρχές του 2026. Κι αυτό διότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Φρίντριχ Μερτς έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γαλλική «ομπρέλα» να καλύψει πλέον ολόκληρη την Ευρώπη, στο φόντο της σταδιακής απόσυρσης των ΗΠΑ. «Εργάζομαι αυτή τη στιγμή για την επικαιροποίηση του δόγματός μας και επιθυμώ να συνεχίσω την εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μας με τους Ευρωπαίους που το επιθυμούν. Υπάρχει σε κάθε περίπτωση μια ευρωπαϊκή διάσταση από το 1962» είπε ο Μακρόν, η χώρα του οποίου είναι η μοναδική, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, που διαθέτει πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη.

Το «σκιώδες» δεξαμενόπλοιο της Ρωσίας

Θωρακισμένη πόλη θυμίζει τις τελευταίες μέρες η Κοπεγχάγη, εξαιτίας της παρουσίας εκεί των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, για την άτυπη σύνοδο κορυφής, καθώς και ηγετών από δεκάδες ακόμη χώρες, που θα λάβουν μέρος στη σημερινή σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Σε αυτό το φόντο, το ενδιαφέρον των Αρχών προκάλεσε και ένα δεξαμενόπλοιο που φέρεται ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου, έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Δανίας στη χρονική περίοδο που μυστηριώδεις πτήσεις drones προκάλεσαν διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία της χώρας.

Το πλοίο, με σημαία Μπενίν και την ονομασία «Pushpa» ή «Boracay», αποτελεί αντικείμενο κυρώσεων από την ΕΕ και θεωρήθηκε ύποπτο για εμπλοκή σε αυτό το επεισόδιο, με συνέπεια να έχει ακινητοποιηθεί για ημέρες στα ανοικτά των γαλλικών ακτών. Μάλιστα, σε αυτό επιβιβάστηκε χθες ειδική μονάδα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας για να πραγματοποιήσει έρευνα. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο The Maritime Executive, μπορεί να χρησίμευσε ως «πλατφόρμα εκτόξευσης» για τα drones ή και ως «προκάλυμμα»