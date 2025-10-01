Το αίτημα της Ελλάδας για να ενταχθεί και η νότια πλευρά της Ευρώπης στο σύστημα προστασίας απέναντι σε εχθρικά drone γίνεται αποδεκτό καθώς όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το «τείχος προστασίας» σχεδιαζεται για την άμυνα όλης της ηπείρου και επομένως και για τη νότια πλευρά της.

Σημειώνεται πως κατά τις εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε την ανάγκη η Ευρώπη να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της εκτός από τα ανατολικά.

