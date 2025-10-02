Πάλεψε σαν θηρίο. Κοίταξε την Αρσεναλ στα μάτια. Και αν η τύχη του έκλεινε το μάτι στις κρίσιμες στιγμές; Ποιος ξέρει; Ισως ο Ολυμπιακός χθες βράδυ στο Emirates να έγραφε μια ακόμη χρυσή σελίδα στον… τόμο του με την Αρσεναλ. Διότι όχι, δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Εχασε 2-0 από τα γκολ του Μαρτινέλι (12΄) και του Σάκα (90+2΄) για τη δεύτερη αγωνιστική της league phase του Champions League. Αν μη τι άλλο όμως απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης έδειξε και απέδειξε ότι ανήκει στο υψηλότερο επίπεδο. Ανάμεσα στα αστέρια…

Κέρδισε το ζεστό χειροκρότημα των οπαδών του ο Ολυμπιακός. Για την προσπάθεια. Τις ευκαιρίες – με αποκορύφωμα αυτή στο 20΄ του Ντανιέλ Ποντένσε. Για τον τρόπο που στρίμωξε τους Αγγλους που αυτόν τον καιρό είναι… φωτιά. Μια παρτίδα που τη διεκδίκησε ως το φινάλε. Οπως αρμόζει σε αυτό το επίπεδο. Αν είχε και τις λεπτομέρειες; Είπαμε, ίσως να ήταν αλλιώς.

Από νωρίς

«Εμείς ήρθαμε να κάνουμε το παιχνίδι μας» προανήγγειλε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το απόγευμα της Τρίτης. Και αν μη τι άλλο ο Βάσκος ήταν ειλικρινής. Επιβεβαιώθηκε από την εντεκάδα του στο Emirates. Το 4-2-3-1 με τον Ζέλσον Μαρτίνς, τον Τσικίνιο και τον Ποντένσε πίσω από τον Ελ Κααμπί. Επιβεβαιώθηκε και από το στυλ μιας ομάδας που ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτόν τον καιρό όμως η Αρσεναλ είναι ανάμεσα στις 3-4 πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρώπη. Με εντυπωσιακό ρυθμό για την εποχή. Και με ένα από τα ακριβότερα ρόστερ στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μια… Λερναία Υδρα που λίγο έλειψε να δαγκώσει στα εκατό δευτερόλεπτα και που άνοιξε το σκορ μόλις στο 13΄: Φυσικός αυτουργός και τις δύο φορές ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι. Εχασε το… άχαστο με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή νωρίς. Εβαλε το 1-0 από το… μισό μέτρο παίρνοντας ριμπάουντ στο πλασέ του Βίκτορ Γκιόκερες που μπλόκαρε ο Παναγιώτης Ρέτσος και σταμάτησε στο δεξιό κάθετο δοκάρι.

Τρομερή ευκαιρία για το 1-1

Ο Ολυμπιακός όμως δεν πτοήθηκε ούτε από τα γκάζια των Gunners, ούτε από το γρήγορο γκολ που δέχτηκε. Παρότι είχε κενά στην άμυνά του και ένιωθε την απειλή στο transition – από τις εντυπωσιακές κάθετες του Εντεγκααρντ –, στάθηκε ψηλά στο γήπεδο χωρίς φόβο. Και είχε μια σειρά από δικές του ευκαιρίες για την ισοφάριση. Με σημαντικότερη τη φάση στο 20΄ όταν ο Ντάβιντ Ράγια έκανε καταπληκτική επέμβαση για να «βγάλει» κόρνερ το τρομερό βολ πλανέ του Ποντένσε που ταξίδευε προς το αριστερό «γάμα» της εστίας. Οι κεφαλιές του Αγιούμπ Ελ Κααμπί (12΄, 37΄) αλλά και η προσπάθεια για το τσίμπημα της μπάλας στην περιοχή (43΄) μπροστά στον Γουάιτ σε μια περίπτωση που ο πάγκος φώναξε για πέναλτι. Το κακό κοντρόλ του Ποντένσε πριν απ’ την εκτέλεση (39΄). Ολα κρίκοι στην ίδια αλυσίδα. Στα μισά του δρόμου μιας παρτίδας με κατοχή μπάλας 60%-40%.

Ρέστα με 4-4-2

Ο Ντανιέλ Ποντένσε που έπαιξε χρόνια στην Premier League με τη Γουλβς, ένιωθε άνετα στο Emirates. Και όσο το ματς κυλούσε ολοένα και έπαιρνε περισσότερες πρωτοβουλίες από τον αριστερό διάδρομο. Ζητούσε την μπάλα και έδινε το σύνθημα ο Πορτογάλος, αναγκάζοντας τον Μικέλ Αρτέτα όχι μόνο να του αλλάξει προσωπικό αντίπαλο (Τίμπερ αντί Γουάιτ) αλλά να φέρει για καλό και για κακό στο γήπεδο και τον πολύ Ντέκλαν Ράις (58΄). Ο Ολυμπιακός είχε μπει στο δεύτερο μισό για να πάρει αποτέλεσμα και η Αρσεναλ το ένιωθε. Τρία λεπτά αργότερα (61΄) ο Μεντιλίμπαρ γύριζε την ομάδα του σε 4-4-2 με τον Μεντί Ταρέμι να αντικαθιστά τον Ζέλσον Μαρτίνς και τον Τσικίνιο να πηγαίνει στη δεξιά πτέρυγα. Αλλαγές που έφεραν γκολ και μάλιστα γρήγορα (66΄) αλλά δίχως πανηγύρια μιας και ο σκόρερ Ελ Κααμπί «πιάστηκε» οφσάιντ. Στο ίδιο διάστημα η Αρσεναλ απείλησε μόνο μια φορά (Τροσάρ 65΄) αλλά έπεσε πάνω στον Λορέντσο Πιρόλα.

Μέχρι τέλους

Το ματς ήταν ορθάνοιχτο στην τελική του ευθεία και οι χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού στις κερκίδες του Εμιρεϊτς έσπρωχναν τους νταμπλούχους για να θυμηθούν το… παρελθόν τους σε τούτα τη λημέρια. Πλέον όλα κρίνονταν σε μια λεπτομέρεια. Οι Ερυθρόλευκοι βγήκαν ψηλά, πίεσαν, προσπάθησαν για εκείνη τη μια φάση. Και η Αρσεναλ προσπαθούσε πλέον μόνο από «κόντρα» για να κλειδώσει τη νίκη με δεύτερο γκολ. Το άγγιξε μάλιστα στο 82΄ με τον Εντεγκααρντ από την πάσα του Σάκα, αλλά ο Τζολάκης είπε «όχι» στη δική του μεγάλη στιγμή. Αυτή δεν ήταν βεβαίως η τελευταία μεγάλη επέμβαση τερματοφύλακα. Ο Ράγια στο 85΄ σταμάτησε τον Τσικίνιο. Και είχε απάντηση και στο 86΄ στον Ελ Κααμπί κάνοντας τη μισή δουλειά της νίκης. Την υπόλοιπη την έκανε ο Μπουκάγιο Σάκα στο 90+2΄ για το 2-0.

Αρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ (58΄ Τίμπερ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ (λ.τ 74′ Μοσκέρα), Λιούις-Σκέλι, Εντεγκααρντ, Θουμπιμέντι, Μερίνο (58΄ Ράις), Τροσάρ (73′ Εζε), Γκιόκερες, Μαρτινέλι (73΄ Σάκα).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος (86΄ Μπιανκόν), Πιρόλα, Ορτέγκα, Εσε (86΄ Μουζακίτης), Γκαρθία (75΄ Σιπιόνι), Ζέλσον Μαρτίνς (62′ Ταρέμι), Τσικίνιο (86΄ Στρεφέτσα), Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ (Γαλλία)