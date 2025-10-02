Σε στροφή 180 μοιρών εξαναγκάστηκε το Μέγαρο Μαξίμου, αλλάζοντας γραμμή σχετικά με την άρνηση να καταθέσει ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρά την αρχική ασπίδα προστασίας που όρθωσε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Επιτροπή απορρίπτοντας το αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να εξεταστεί ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, επικράτησαν δεύτερες σκέψεις.

Σε αυτό συνέτειναν όχι μόνο οι καταθέσεις που ενέπλεξαν το όνομα του Μυλωνάκη στην υπόθεση – όπως του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα, ο οποίος ονομάτισε τον υφυπουργό ως τον άνθρωπο που τον καρατόμησε, καταδεικνύοντας ότι και άμεση γνώση είχε και εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που ο Μυλωνάκης επιχειρεί όλο τον τελευταίο καιρό να αποποιηθεί, αρνούμενος στη Βουλή ότι γνώριζε σχετικά με την έρευνα των ευρωπαίων εισαγγελέων και την παρακολούθηση μέσω νόμιμων επισυνδέσεων των εμπλεκομένων προσώπων.

Υπό πίεση

Στις φωνές που ζητούσαν να κληθεί στην Εξεταστική για να καταθέσει ο Μυλωνάκης προστέθηκαν και εκείνες κυβερνητικών βουλευτών, όπως ο Βαγγέλης Λιάκος, που τυγχάνει και μέλος της Επιτροπής (είχε πει προ ημερών στο Open ότι «οποιοσδήποτε έχει να συνεισφέρει στη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης πρέπει να κληθεί») και πιο έντονα η Σοφία Βούλτεψη, η οποία δήλωσε ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που υπηρετεί την πατρίδα και την παράταξη, με αυτή τη σειρά» και «είναι υπεράνω προσώπων», σημειώνοντας πως κατά τη γνώμη της «ο κ. Μυλωνάκης πρέπει να εμφανιστεί στην Εξεταστική».

Τελικά, προς εκτόνωση των πιέσεων και των αντιδράσεων που εκδηλώνονται, αποφασίστηκε να καταθέσει – ενδέχεται αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των καταθέσεων των πρώην προέδρων / αντιπροέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι σε εξέλιξη. Αυτό έκανε γνωστό ο ίδιος με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο, την οποία δημοσιοποίησε μέσω του Χ μαζί με την ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι «τίθεμαι αυτονόητα και ανεπιφύλακτα στη διάθεση της Επιτροπής, προκειμένου να καταθέσω, στο πλαίσιο του θεσμικού μου ρόλου ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ», αν και όπως επισημαίνει, σε όλα τα ερωτήματα που του έχουν τεθεί θεωρεί ότι έχει απαντήσει επαρκώς. Παρά ταύτα, υπογραμμίζει ο Μυλωνάκης, «επιθυμώ με την κλήση μου στην Εξεταστική Επιτροπή να συμβάλω, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, στη διερεύνηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να χυθεί άπλετο φως στο διαχρονικό πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων», ενώ δηλώνει: «Η προσήλωσή μου στην απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία δεν αφήνει περιθώρια για κομματικά παιχνίδια εντυπώσεων όταν το τελικό ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα ένα αξιόπιστο σύστημα αγροτικών ενισχύσεων, προς όφελος των παραγωγών της χώρας».

Η επικείμενη κατάθεση Μυλωνάκη κορυφώνει το πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς ο πρωθυπουργικός συνεργάτης βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα των καταγγελιών της αντιπολίτευσης αναφορικά με τον ρόλο που του αποδίδεται στη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με αιχμή το περιβόητο ενημερωτικό σημείωμα που φέρεται να ζήτησε και να έλαβε από συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το οποίο ο ίδιος έχει υποβιβάσει σε non paper και «άτυπο ενημερωτικό σημείωμα εσωτερικού χαρακτήρα για προσωπική του ενημέρωση», αλλά και τη γνώση εκ μέρους του, όπως υποστηρίζεται, του περιεχομένου των επισυνδέσεων και της διεξαγόμενης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αν και ο ίδιος έχει διαψεύσει ότι κάλεσε τον γαλάζιο βουλευτή Χρήστο Μπουκώρο για να τον ενημερώσει ότι παρακολουθείτο το τηλέφωνό του και εξ αυτού του λόγου δεν θα υπουργοποιείτο.