Για την… αυτοπρόσκληση του Γιώργου Μυλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ (το αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 13) η στήλη σάς είχε προϊδεάσει εγκαίρως. Η κατάθεση του Παναγιώτη Σημανδράκου, όμως, ήρθε και περιέπλεξε ακόμη περισσότερο τα πράγματα, αφού ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (και βασικός μάρτυρας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας) δεν αναφέρθηκε μονάχα στη «νέμεσή» του, τον Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και στον τότε γενικό γραμματέα του υπουργείου, Γιώργο Στρατάκο, τον Μάκη Βορίδη και σε στελέχη του Μαξίμου, παραπέμποντας σε συσκέψεις και επικοινωνίες στην πρωθυπουργική έδρα. Στην ίδια έδρα, λοιπόν, αναμένουν να ζητηθεί η κλήτευση και αυτών από την αντιπολίτευση – και δεν αποκλείω το ενδεχόμενο. Ενώ μετά την κατάθεση Σημανδράκου περί πιέσεων για διάφορες υποθέσεις, θεωρείται βέβαιο ότι θα ζητηθεί ξανά, επισταμένως, η κλήση στην Εξεταστική του «Φραπέ», του κυρίου που απασχολεί την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πρωταγωνιστεί σε αποκαλυπτικούς (σπαρταριστούς) διαλόγους που κατέγραψαν οι κοριοί της ΕΛ.ΑΣ…

Δεν συναινούν, προς το παρόν

Ρώτησα τη «γαλάζια» πηγή μου τι θα απαντήσει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο αίτημα να προστεθεί στον κατάλογο των μαρτύρων ο «Φραπές» για να κληθεί να καταθέσει. Η απάντηση που πήρα είναι πως, με τα παρόντα δεδομένα, έχουν αποφασίσει να μην το κάνουν δεκτό. Το επιχείρημα που μου είπε, δε, είναι ότι η Εξεταστική Επιτροπή είναι μια επιτροπή αναζήτησης πολιτικών ευθυνών, ενώ οι ιδιώτες τύπου «Φραπές» και «Χασάπης» ελέγχονται ποινικά από τη Δικαιοσύνη. Το επιχείρημα αυτό, βέβαια, είναι… να ‘χαμε να λέγαμε. Προφανώς και ιδιώτες και κομματικά στελέχη που μπαινόβγαιναν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έχουν άμεση εμπλοκή με την υπόθεση θα μπορούσαν να καταθέσουν για τυχόν ευθύνες, πράξεις και παραλείψεις πολιτικών προσώπων, θεσμικών και διοικητικών. Το πολιτικό κόστος της σύνδεσης με τον «Φραπέ» προτιμούν να αποφύγουν…

Silver alert

Για να επιστρέψω, ωστόσο, στο θέμα της φημολογούμενης εμπλοκής Μυλωνάκη, να σας πω ότι παραμένει αποτυχημένη κάθε προσπάθεια να βρεθεί ο Χρήστος Μπουκώρος για να σχολιάσει εάν πράγματι τον είχε ειδοποιήσει για την επισύνδεσή του. Δεν θέλησε να σχολιάσει ούτε την έμμεση επιβεβαίωση από τον Μάριο Σαλμά, που είπε ότι του το είχε εξομολογηθεί. Η άρνησή του να διαψεύσει και να βγάλει τον Μυλωνάκη από το κάδρο λειτουργεί ως έμμεση επιβεβαίωση των σχετικών καταγγελιών, προκαλώντας έναν κάποιο εκνευρισμό στο Μαξίμου. Μου έλεγε ενδεικτικά νεοδημοκρατική πηγή μου ότι, εδώ όπου έφτασε το πράγμα, αν βγει ο Μπουκώρος να διαψεύσει θα φανεί λες και τον ανάγκασαν, ενώ όσο δεν βγαίνει είναι σαν να επιβεβαιώνει. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, δηλαδή.

Ενας μήνας προθεσμία

Με τούτα και με τα άλλα, η καταβολή αποζημιώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ άργησε, ενώ η καταβολή επιδοτήσεων κινδυνεύει αν η κυβέρνηση δεν έχει «κλειδώσει» μέσα σε έναν μήνα το σχέδιο εξυγίανσης που έχει υποβάλει στην Κομισιόν. Το κλίμα στην περιφέρεια, άρα, δεν είναι καλό. Διόλου τυχαία στην Πειραιώς ετοιμάζεται πρόγραμμα περιοδειών κυβερνητικών στελεχών σε κρίσιμες περιοχές, με έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα και όπου αλλού παρατηρείται αποσυσπείρωση. Αφορμή θα είναι η παρουσίαση των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης των Νομών Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Σερρών, Πέλλας, Ροδόπης, καθώς και νομών της Πελοποννήσου και της νησιωτικής Ελλάδας. Στο μεταξύ, Κώστας Τσιάρας και Κωστής Χατζηδάκης θα παλεύουν με τα… ευρωπαϊκά θηρία. Η εκτίμηση είναι ότι η δόση της βασικής αγροτικής ενίσχυσης που θα δινόταν στο τέλος Οκτωβρίου θα δοθεί εντός του Νοέμβριου.

Κεφτέδες και δικαιοσύνη

Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια ομαλοποίησης του κλίματος εντός της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας και οι υπουργοί συνεχίζουν τα τραπέζια, για κουβέντα και σύσφιξη σχέσεων, με τους νεοδημοκράτες βουλευτές που ανήκουν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές που παρακολουθούν τη δραστηριότητά τους. Την αρχή είχε κάνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης με το τραπέζωμα των βουλευτών της Εξωτερικών και Αμυνας στη λαχαναγορά, ενώ ο δεύτερος ήταν ο Γιώργος Φλωρίδης που κέρασε κεφτέδες και ψητά τους «γαλάζιους» της επιτροπής Δικαιοσύνης σε ταβέρνα στο Παγκράτι.