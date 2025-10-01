Η «πράσινη ενέργεια» δέχθηκε ομοβροντία πυρών από τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την πρόσφατη ομιλία του στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Πέρα από τη σπουδή του να τη χαρακτηρίσει ως τη «μεγαλύτερη απάτη» που έχει υπάρξει ποτέ, και την επιμονή του πως «οτιδήποτε πράσινο ισοδυναμεί με χρεοκοπία» (αναφέροντας, μάλιστα, την Ευρώπη ως παράδειγμα), στο στόχαστρό του βρέθηκε και η Κίνα. Κι αυτό διότι, όπως είπε, όχι απλώς είναι η μεγάλη ωφελημένη από τη στροφή προς την «πράσινη» οικονομία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και επειδή κοροϊδεύει όλο τον υπόλοιπο κόσμο.

Οσον αφορά το δεύτερο, αρκετά αμερικανικά Μέσα απέδειξαν πως ο συγκεκριμένος ισχυρισμός του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ψευδής, παρουσιάζοντας στοιχεία που αποτυπώνουν ότι η Κίνα είναι μακράν η παγκόσμια πρωταθλήτρια στην εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο πρόεδρός της, Σι Τζινπίνγκ, στην ομιλία που απηύθυνε στη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 7%-10% (ή και ακόμη περισσότερο) έως το 2035, σε σύγκριση με το 2024, χρονιά κατά την οποία καταγράφηκε το υψηλότερο επίπεδό τους.

Οσον αφορά το πρώτο μέρος του ισχυρισμού του Τραμπ, όμως, η αλήθεια είναι ότι έχει σε μεγάλο βαθμό δίκιο. Κι αυτό διότι όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η Κίνα κυριαρχεί πλήρως στη διεθνή αγορά προϊόντων που αφορούν την παραγωγή καθαρής ενέργειας, όπως ηλιακών κυψελών και ανεμογεννητριών. Ενώ παράλληλα, έχει φτάσει να κατέχει ηγετική θέση τόσο στον κλάδο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων όσο και σε εκείνο των μπαταριών με τα οποία εφοδιάζονται – πέρα από το γεγονός ότι ασκεί σημαντικό έλεγχο και στις αναγκαίες πρώτες ύλες.

Πράγματι, με μερίδιο της τάξεως του 80% της παραγωγής σε φωτοβολταϊκά, του 60% στις ανεμογεννήτριες, του 70% στις μπαταρίες και του 15% (μόνο από την BYD) στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης είναι μάλλον περιττή. Κι επειδή ο Τραμπ, ως καλός επιχειρηματίας, γνωρίζει πώς να διαβάζει τα στοιχεία και να χαράσσει πολιτική με κριτήριο τις πωλήσεις και το κέρδος, αποφάσισε πως δεν έχει νόημα να ανταγωνιστεί την Κίνα σε αυτό το μέτωπο, της «πράσινης ενέργειας». Και επέλεξε, όπως ξεκάθαρα και σε όλους τους τόνους έχει πει, να ποντάρει στην παραδοσιακή «βρώμικη» ενέργεια, κυρίως δηλαδή το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, στην οποία η Αμερική έχει το πάνω χέρι.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν ελπίδες

Δεν είναι τυχαίο, από αυτή την άποψη, ότι στην ομιλία που εκφώνησε κατά την ορκωμοσία του, στις 20 Ιανουαρίου, έριξε το γνωστό σύνθημα υπέρ των εξορύξεων «drill, baby, drill», λίγο αργότερα απέσυρε και επισήμως την υπογραφή των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, ενώ από το βήμα του ΟΗΕ διεμήνυσε στο προσωπικό του Λευκού Οίκου πως δεν πρέπει πλέον να γίνεται απλή αναφορά στον άνθρακα, αλλά να χρησιμοποιείται ο όρος «καθαρός, όμορφος άνθρακας».

Οπως, εξάλλου, αφήνει να εννοηθεί ρεπορτάζ της «Wall Street Journal», με ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου και τίτλο «Οι ΗΠΑ χάνουν την κούρσα της καθαρής ενέργειας από την Κίνα», δεν έχει άλλη επιλογή από τη στιγμή που κριτήριό του είναι οι μπίζνες και όχι το περιβάλλον. «Η Αμερική έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια να απειλήσει την Κίνα στη βιομηχανία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο στην κίνηση της παγκόσμιας οικονομίας», σημείωνε χαρακτηριστικά, επικαλούμενο συγκεκριμένα παραδείγματα.

Στη συνέχεια δε, έδινε τη μεγαλύτερη εικόνα και τις επιπτώσεις που θα έχει για ολόκληρο τον πλανήτη η κόντρα της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου στο ενεργειακό μέτωπο: «ΗΠΑ και Κίνα πρεσβεύουν διαφορετικές και ανταγωνιστικές εκδοχές για το μέλλον της ενέργειας, που αντιπροσωπεύουν την επόμενη διάσταση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, οι οποίες διαγκωνίζονται ήδη για τη διεθνή τους επιρροή και για τη διασφάλιση υπεροχής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης».

Από αυτή την άποψη και καθώς η Ευρώπη, η οποία υιοθετεί ολοένα περισσότερες πλευρές του μοντέλου Τραμπ, δείχνει να εγκαταλείπει τη φιλοδοξία της να είναι αυτή που θα ηγηθεί στη μετάβαση προς την «πράσινη» οικονομία και εποχή, «η Κίνα εμφανίζεται έτοιμη να καλύψει το κενό που δημιουργείται διεθνώς», όπως σημειώνει το Politico. Αλλωστε, όπως διαπιστώνει το ρεπορτάζ που ακολουθεί, «η στροφή της ΕΕ απογοήτευσε εκείνους που ήλπιζαν πως θα πλήρωνε το κενό που άφησε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού». «Πολλοί στην Κίνα χαρακτηρίζουν σήμερα την ΕΕ ως μια μεσαία δύναμη», λέει ο Λι Σουό, διευθυντής του ινστιτούτου Asia Society Policy, με έδρα την Ουάσιγκτον.

Ενα ακόμη χαρτί στα χέρια του Σι

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περίπτωση που το Πεκίνο κερδίσει αυτό το στοίχημα και εμφανιστεί ως η ηγέτιδα δύναμη στον συγκεκριμένο τομέα, θα αποκτήσει ένα ακόμη σημαντικό όπλο στην προσπάθειά του να ηγεμονεύσει στις BRICS και τον αποκαλούμενο «Παγκόσμιο Νότο». Στις τάξεις των ηγετών του, άλλωστε, είναι εξαιρετικά διαδεχομένη η άποψη ότι οι πλούσιες χώρες της Δύσης έχουν αδικήσει κατάφωρα τις δικές τους, απαιτώντας να κάνουν θυσίες που δεν τους αναλογούν – ενώ, αντιθέτως, βλέπουν στην Κίνα ένα ισχυρό σύμμαχο που βρίσκεται στην ίδια θέση μαζί τους.

Με απλά λόγια: στο μέτωπο της ενέργειας, ο Σι Τζινπίνγκ έχει πολλές ελπίδες να πετύχει με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια: αφενός, να αποκομίσει τεράστια κέρδη πουλώντας τα «πράσινα» κινεζικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο, μαζί και στη Δύση και, αφετέρου, να εμφανιστεί πλέον ως ο «καλός» της υπόθεσης, που δεν αδιαφορεί για το μέλλον του πλανήτη και την κλιματική κρίση. Μονά, ζυγά, δικά του δηλαδή.

Κινεζική κυριαρχία στην «πράσινη» αγορά

80% των φωτοβολταϊκών που παράγονται παγκοσμίως προέρχονται από την Κίνα

60% των παραγόμενων ανεμογεννητριών έχουν επίσης προέλευση την Κίνα.

55% των ηλεκτρικών κυψελών που εγκαταστάθηκαν σε όλον τον πλανήτη το 2024 βρίσκεται στην Κίνα

70% των μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα παράγονται στην Κίνα, με το 38% να προέρχεται από μία μόνο εταιρεία, την CATL

15% της παγκόσμιας αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ελέγχεται από την κινεζική BYD

Πόσο «βρώμικη» είναι η Κίνα;

21η ήταν η Κίνα το 2023 στην κατάταξη των χωρών με βάση το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν αποτύπωμα άνθρακα. Οι ΗΠΑ βρίσκονταν στη 15η θέση, ο Καναδάς και η Ρωσία στη 13η και τη 12η αντιστοίχως, ενώ στις πρώτες δέκα κυριαρχούν τα κράτη της Αραβικής Χερσονήσου.

58% ήταν το 2024 το μερίδιο του γαιάνθρακα στην παραγωγή του συνόλου της ενέργειας στην Κίνα, έναντι 70% το 2010. Η χώρα, ωστόσο, εξακολουθεί να καίει 40% περισσότερο γαιάνθρακα από ό,τι όλος ο υπόλοιπος πλανήτης μαζί, ενώ της αντιστοιχεί το 51% του συνολικά παραγόμενου γαιάνθρακα.

80% της επιπλέον ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται κάθε χρόνο η Κίνα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.