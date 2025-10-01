Όταν ο Παναθηναϊκός αποφάσιζε να λύσει τη συνεργασία του με τον Ρουί Βιτόρια δεν είχε φτάσει σε σημείο συμφωνίας με άλλον προπονητή. Δεν είχε μπει καν σε φάση διαπραγμάτευσης με κάποιον, ούτε είχε οριοθετήσει τους στόχους του, όπως συνέβη αργότερα με τον Ρεμπρόφ σε πρώτο πλάνο και τον Φαν Μπόμελ να είναι επίσης ένας από τους υποψήφιους. Θα έπαιρνε χρόνο, θα ήταν μια διαδικασία που θα απαιτούσε λεπτούς χειρισμούς, κυρίως από τη στιγμή που στον Παναθηναϊκό αποφάσισαν να πάνε στην επιλογή του Ουκρανού που έχει συμβόλαιο με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του.

Από την πρώτη στιγμή λοιπόν αποφασίστηκε να κληθεί ο Χρήστος Κόντης για να αναλάβει υπηρεσιακός προπονητής, με την εναλλακτική να είναι ο Γιαννίκης. Και πράγματι έγινε επαφή με τον πρώην προπονητή του ΠΑΣ Γιάννινα και της ΑΕΚ. Πήρε κι αυτό περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι περίμεναν στον Παναθηναϊκό γιατί ο Κόντης στο μυαλό του δεν είχε μια δουλειά που θα ήταν για ένα 1-2 ματς όπως είχε συμβεί την προηγούμενη φορά.

Ο έλληνας προπονητής, που είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό ως βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για 2½ χρόνια, αναζητούσε μια ευκαιρία για να δείξει τι αξίζει σε μια σειρά αγώνων. Και στο πίσω μέρος του μυαλού του είχε ακόμα και τη μονιμοποίηση στον πάγκο αν όλα πήγαιναν καλά. Κάτι που πλέον δεν υπάρχει μονάχα στο δικό του μυαλό, αλλά και σε εκείνο των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και κυρίως του Γιάννη Αλαφούζου που θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την οριστική απόφαση.

Ο Κόντης αυτό που σκεφτόταν το έχει πετύχει, να βάλει δηλαδή για αρχή το… δίλημμα στη διοίκηση για το αν αξίζει αυτή τη στιγμή να δώσει τα κλειδιά σε κάποιον που θα έρθει χωρίς να γνωρίζει πολλά ή θα πρέπει να εμπιστευτεί έναν δικό της άνθρωπο. Που είναι δεδομένο πως θα δουλέψει με όλη του την ψυχή και όλο του το «είναι» για να πετύχει. Το αν θα καταφέρει εν τέλει να κρατήσει και τη θέση είναι κάτι που θα το ξέρουμε σε λίγες μέρες, πιθανόν στη διακοπή του πρωταθλήματος, πλην όμως αυτή τη στιγμή ο έλληνας τεχνικός έχει κερδίσει πολλούς πόντους για να καταφέρει να μονιμοποιηθεί στον πάγκο της ομάδας.

Μιλούν τα αποτελέσματα

Τι κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα; Αρχικά να αλλάξει τη μορφή αλλά και τα αποτελέσματα της ομάδας. Ναι, μπορεί απέναντι στον Ολυμπιακό στο ντεμπούτο του η εικόνα στο τελευταίο ημίωρο να μην ήταν καλή, ναι μπορεί η ομάδα να έδειξε σοκαριστικά λίγες δυνάμεις, αλλά μπορείς να του πιστώσεις πολλά και να του χρεώσεις ελάχιστα. Αρχικά του πιστώνεται πως δεν έχασε ένα ντέρμπι που ο Παναθηναϊκός πήγαινε χωρίς ψυχολογία. Και σίγουρα κανείς δεν του χρεώνει την κακή φυσική κατάσταση που έδειξε εκείνο το βράδυ η ομάδα.

Ακολούθησαν δύο νίκες σε εκτός έδρας αναμετρήσεις, σε Ελλάδα και Ευρώπη, είδαμε παίκτες να είναι αναγεννημένοι μέσα σε λίγα 24ωρα, όπως ο Ρενάτο, ο Ζαρουρί, ο Τετέ που επί Βιτόρια δεν μας είχαν δείξει τίποτα τη φετινή σεζόν. Ο Κόντης έριξε πολύ μεγάλο βάρος στην ψυχολογία των παικτών, τους μιλάει συνεχώς, τους λέει πως όλοι μπορεί να είναι καθοριστικοί και τους τόνισε πως θα είναι δίκαιος. Κάτι που αποδεικνύεται και στην πράξη. Με ποιον τρόπο; Σε τρία ματς ο έλληνας τεχνικός έχει χρησιμοποιήσει ήδη 21 παίκτες, μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής, ενώ είδαμε στο Αγρίνιο να χρησιμοποιεί ακόμα και τον Γερεμέγιεφ που τον ερχόμενο Γενάρη αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα να είναι ο χρυσός σκόρερ. Οι ποδοσφαιριστές εμπιστεύονται τον Χρήστο Κόντη και αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που του δίνουν ακόμα μεγαλύτερες πιθανότητες να παραμείνει ως πρώτος προπονητής του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια της σεζόν.

Βαλέρι: «Δεν υπήρχε πέναλτι»

Αρκετή κουβέντα σήκωσε το πέναλτι με το οποίο προηγήθηκε ο Παναιτωλικός απέναντι στον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Αγρίνιο. Το αμφισβήτησαν οι Πράσινοι, λέγοντας πως η μπάλα βρήκε πρώτα στο κεφάλι του Τσέριν και μετά στο χέρι του, κάτι που επιβεβαίωσε και ο υπεύθυνος για το VAR στην Ελλάδα, Πάολο Βαλέρι, που ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο επιθετικός του Παναιτωλικού κάνει κεφαλιά και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού αποκρούει χτυπώντας την μπάλα πρώτα με το κεφάλι και στη συνέχεια με το χέρι του, το οποίο είναι μακριά από το σώμα του. Η μπάλα αλλάζει εντελώς τροχιά και δεν κατευθύνεται πλέον προς το τέρμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες. Δεν έρπεπε να καταλογιστεί πέναλτι. Το var καλεί τον διαιτητή να δει τη φάση δείχνοντάς του μόνο το άγγιγμα με το χέρι και όχι με το κεφάλι. Συνεπώς ο διαιτητής βλέπει αυτή την εικόνα σαν καθαρό πέναλτι και αποφασίσει να το καταλογίσει. Το var έπρεπε να δείξει στον διαιτητή καλύτερες λήψεις ειδικά σε δύσκολες περιπτώσεις όπως αυτές»