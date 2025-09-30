Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η συμμετοχή του Σιρίλ Ντέσερς στην εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς την Πέμπτη (2/10) στο ΟΑΚΑ, για τη League Phase του Europa League.

Ο Νιγηριανός επιθετικός εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις στην ποδοκνημική και την Τρίτη ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο «Γ. Καλαφάτης», με την κατάστασή του να επανεκτιμάται καθημερινά.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν την προετοιμασία τους με προθέρμανση, rondo, ασκήσεις τακτικής και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Ο Ντραγκόφσκι συμμετείχε σε μέρος του προγράμματος, δείχνοντας σημάδια βελτίωσης, ενώ ο Φακούντο Πελίστρι συνέχισε τη θεραπεία του.