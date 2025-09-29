Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιστρέφουν την Τρίτη (30/09) στις προπονήσεις και όλα τα βλέμματα πέφτουν στον Σιρίλ Ντέσερς. Ο Νιγηριανός επιθετικός είχε τραυματιστεί στην τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι στο Αγρίνιο, ύστερα από σύγκρουση με τον Ντραγκόφσκι, αλλά παρουσιάζει σαφή σημάδια βελτίωσης.

Οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές και όλα δείχνουν πως θα προλάβει την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τους Go Ahead Eagles την Πέμπτη. Παρ’ όλα αυτά, ο Χρήστος Κόντης περιμένει το «οκ» από το ιατρικό επιτελείο, καθώς οι Πάντοβιτς και Γερεμέγεφ δεν είναι δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα και ο μοναδικός διαθέσιμος φορ αυτή τη στιγμή είναι ο Σφιντέρσκι.