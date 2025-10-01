Ρίξτε στο μπλέντερ τα 4,41 γκολ που πετυχαίνει κατά μέσο όρο η Μπαρτσελόνα στην έδρα της στα τελευταία 17 παιχνίδια της στο Τσάμπιονς Λιγκ. Προσθέστε τα τέσσερα γκολ που σημείωσε η Παρί Σεν Ζερμέν σε καθένα από τα τρία τελευταία παιχνίδια της στη διοργάνωση. Βάλτε επίσης τα 100 συνεχόμενα παιχνίδια της γαλλικής ομάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ στα οποία δεν έχει φέρει ποτέ λευκή ισοπαλία (τελευταία φορά πριν από δέκα χρόνια με τη Ρεάλ Μαδρίτης). Τέλος πασπαλίστε με τις δύο τεσσάρες της Παρί (1-4) στις δύο τελευταίες επισκέψεις της στη Βαρκελώνη και θα δημιουργήσετε ένα καταπληκτικό ποδοσφαιρικό κοκτέιλ το οποίο αναμένεται να συναρπάσει όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου.

Αν η πρόσφατη παράδοση δεν διακοπεί τότε στο Μονζουίκ αναμένεται καταιγίδα τερμάτων παρά την απουσία πέντε σπουδαίων ποδοσφαιριστών λόγω τραυματισμών, των Γκάβι και Ραφίνια από την πλευρά της Μπάρτσα και των Ντεμπελέ, Ντουέ και Κβαρατσχέλια από την Παρί.

Το αποψινό παιχνίδι στο Μονζουίκ (το επόμενο ματς της Μπάρτσα με τον Ολυμπιακό θα διεξαχθεί στο Καμπ Νου, όπως ενημέρωσε η UEFA) αποτελούσε μια ονείρωξη του προέδρου των Μπλαουγκράνα Τζουάν Λαπόρτα από την περυσινή σεζόν, θεωρώντας πως οι δύο μονομάχοι είναι οι πιο θεαματικές ομάδες αυτή τη στιγμή στον κόσμο.

«Αν δεν είναι η καλύτερη είναι μεταξύ των καλύτερων. Η Παρί το απέδειξε πέρυσι και πρέπει να το αποδείξει και φέτος στον αγωνιστικό χώρο. Και οι δύο ομάδες θα θέλουν την μπάλα και όποιος ελέγξει τη μεσαία γραμμή θα έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Είμαστε γενναίοι και θεωρώ πως θα τα καταφέρουμε», δήλωσε χθες το δυναμό της Μπάρτσα, Πέδρι.

Ο Πολ Σκόουλς είπε πρόσφατα για τον Πέδρι πως είναι μείξη του Τσάβι με τον Ινιέστα. «Είναι κάτι υπέροχο. Το λαμβάνω ως κίνητρο», σχολίασε ο μέσος της Μπάρτσα ο οποίος παραδέχτηκε πως η ομάδα του θέλει τη ρεβάνς από την Παρί για τον αποκλεισμό από τα προημιτελικά του 2014.

Ο Χάνσι Φλικ χαρακτήρισε επίσης την Παρί «ομάδα παγκόσμιας κλάσης με έναν προπονητή του ίδιου επιπέδου», αλλά αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν η αναφορά του στον Λαμίν Γιαμάλ για τον οποίον είπε πως το ταλέντο δεν είναι από μόνο του αρκετό αλλά χρειάζεται να επικεντρωθεί στη δουλειά για να ανέβει επίπεδο. Ακούστηκε επίσης ως προειδοποίηση η δήλωσή του πως υπάρχουν κι άλλοι ταλαντούχοι παίκτες σαν τον Γιαμάλ στην ομάδα.

Από τα αξιοσημείωτα, οι φανέλες με τις οποίες θα αγωνιστούν οι παίκτες της Παρί θα δημοπρατηθούν και τα έσοδα θα δοθούν στο ίδρυμα που έχει δημιουργήσει ο Λουίς Ενρίκε στη μνήμη της κόρης του Σάνα που στόχο έχει την ανακούφιση παιδιών με προβλήματα.

Από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια είναι η αναμέτρηση της Νάπολι με τη Σπόρτινγκ. Η μοναδική φορά που έχουν αναμετρηθεί οι δύο ομάδες στο παρελθόν ήταν στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA της σεζόν 1989/90 με τους Παρτενοπέι να παίρνουν την πρόκριση. Οι Ιταλοί έχουν πολύ καλή παράδοση με τις πορτογαλικές ομάδες έχοντας ηττηθεί μόλις δύο φορές στις 14 αναμετρήσεις. Ταυτόχρονα η Σπόρτινγκ των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη δεν έχει νικήσει ιταλική ομάδα στις δέκα τελευταίες αναμετρήσεις, ενώ δεν έχει φύγει ποτέ χαμογελαστή από ιταλικό έδαφος.

Στις δηλώσεις του στο Sport TV ο Βαγιαννίδης εξέφρασε την ελπίδα να κάνει το ντεμπούτο του στη διοργάνωση. «Από τότε που ήμουν παιδί ονειρευόμουν να παίξω στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ανυπομονώ να κάνω το ντεμπούτο μου».

Το ενδιαφέρον στον αγώνα θα εστιάσει σίγουρα στη συμπεριφορά του Ντε Μπρόινε απέναντι στον Κόντε. Στη διάρκεια του ντέρμπι με τη Μίλαν ο Βέλγος εξέφρασε δυσαρέσκεια για την αντικατάστασή του, με τον Ιταλό να δηλώνει πως διάλεξε λάθος προπονητή για να έχει τέτοιες συμπεριφορές. Τη Δευτέρα ο Κόντε μίλησε στους παίκτες του και επανέλαβε την πρόθεσή του να είναι άτεγκτος απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές. Ο Ντε Μπρόινε όμως δεν είναι προσωπικότητα που ανέχεται μεγάλη πίεση και πολλοί αναμένουν έκρηξη στις σχέσεις των δύο ανδρών.

Το αποψινό πρόγραμμα συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη, Σεν Ζιλουάζ – Νιουκάστλ, Λεβερκούζεν – Αϊντχόβφεν, Ντόρτμουντ – Μπιλμπάο, Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι και Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους