Οι νεαροί αστέρες της Μπαρτσελόνα, Γκάβι και Φερμίν Λόπεζ, εκτός από τις ποδοσφαιρικές τους σχέσεις, τους συνδέει και μία στενή φιλία. Ωστόσο, σύμφωνα με ισπανικά μέσα, μία ρήξη στη σχέση τους οδήγησε σε οριστική διάλυση της φιλίας αυτής.

Όλα ξεκίνησαν με την αινιγματική ανάρτηση του Λόπεζ στο Instagram, την οποία μετά από λίγο διέγραψε.

«Οι κακοί άνθρωποι δεν κερδίζουν ποτέ, ούτε αυτοί που κάνουν τα στραβά μάτια, ούτε αυτοί που κάνουν την προδοσία τρόπο ζωής και τη δειλία σημαία τους. Είναι μόνο θέμα χρόνου…», έγραψε ο 22χρονος ποδοσφαιριστής των πρωταθλητών Ισπανίας.

Αρχικά όλοι πίστευαν πως αναφέρεται στον Μαρκ – Άντρε Τερ Στέγκεν, όμως κάτι τέτοιο έμοιαζε αδύνατο, καθώς ο Λόπεζ δεν θα έκανε δημόσιο ένα τέτοιο μήνυμα για τον αρχηγό του. Πλέον ο ισπανικός τύπος πιστεύει, ότι στην πραγματικότητα όλα αφορούσαν τον Γκάβι.

Σύμφωνα με το Corriere dello Sport, αφορμή για τη ρήξη αυτή στη φιλία τους, είναι το γεγονός πως οι σύντροφοι των δύο αθλητών δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, η Diario Sport αναφέρει, πως υπήρξε «έντονη συζήτηση» μεταξύ των δύο παικτών, η οποία κατέληξε στο να αναγκαστούν τρίτοι να τους χωρίσουν.

Στη συνέχεια, ο Γκάβι φέρεται να ζήτησε από τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, να πουλήσει τον Φερμίν Λόπεζ για το καλό της ομάδας, σε μία πολύ σκληρή κατηγορία. Η ανάρτηση του 22χρονου ποδοσφαιριστή των «μπλαουγκράνα», αποτελεί την απάντησή του, στην κίνηση που προέβει ο Γκάβι.

Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πόση αλήθεια υπάρχει στις αναφορές, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι εικασίες για την ύπαρξη πραγματικού προβλήματος μεταξύ των δύο παικτών αυξάνονται, γεγονός που «ταράζει» την Μπαρτσελόνα.