Η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ βρέθηκε πίσω στο σκορ απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, όμως κατάφερε να κάνει την ανατροπή, προσπερνώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στη βαθμολογία και φτάνοντας στην κορυφή της La Liga.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό, και οι δύο ομάδες έχασαν από μία καλή ευκαιρία στο πρώτο μισάωρο. Στο 31′, η Σοσιεδάδ άνοιξε το σκορ: ο Μπαρενετσέα έβγαλε γύρισμα από αριστερά και ο Οντριοθόλα με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για τους Βάσκους.

Η Μπαρτσελόνα αντέδρασε γρήγορα και ισοφάρισε στο 43′, με κεφαλιά του Κουντέ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μάρκους Ράσφορντ.

Η ολική ανατροπή ήρθε στο 59′, όταν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με καρφωτή κεφαλιά και βοήθεια του δοκαριού σκόραρε μετά από σέντρα του Λαμίν Γιαμάλ, διαμορφώνοντας το 2-1 για τους Καταλανούς.