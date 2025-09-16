Στο ανακαινισμένο Καμπ Νου θα φιλοξενηθεί εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, στις 21 Οκτωβρίου, για την τρίτη αγωνιστική της league phase.

Η εμπειρία που έζησαν οι παίκτες της Μπάρτσα αγωνιζόμενοι στο «Γιόχαν Κρόιφ» στο παιχνίδι με τη Βαλένθια (δεν υπήρχαν αποδυτήρια για να κάνουν ντους μετά το ματς) και η πρόθεσή τους να μην αγωνιστούν ξανά στο γήπεδο του προπονητικού τους κέντρου επιταχύνει τις διαδικασίες επιστροφής της ομάδας στο Καμπ Νου.

Σύμφωνα με το El Chiringuito, το Καμπ Νου θα είναι επίσημα έτοιμο για το παιχνίδι της Λα Λίγκα με τη Σοσιεδάδ στις 28 Σεπτεμβρίου. Η UEFA θέτει ως προϋπόθεση τη διεξαγωγή τουλάχιστον ενός αγώνα πρωταθλήματος στο νέο γήπεδο πριν ανάψει το πράσινο φως για τα παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ. Αν όλα πάνε καλά η Μπάρτσα θα υποδεχτεί την Παρί Σεν Ζερμέν την 1η Οκτωβρίου στη φυσική της έδρα παρουσία μόλις 45.000 φιλάθλων, αφού οι εργασίες θα βρίσκονται σε εξέλιξη τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Η συνολική χωρητικότητα του νέου Καμπ Νου θα ανέβει στους 105.000 φιλάθλους και το κόστος ανακατασκευής του αναμένεται να φτάσει το 1,5 δισ. ευρώ.