Υστερα από πολλά χρόνια, η εκκίνηση της Ευρωλίγκας (τζάμπολ απόψε και με διπλή ελληνική συμμετοχή) δημιουργεί μεγάλη προσμονή για το φινάλε.

Πολύ απλά διότι το φινάλε της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα και στο «Telecom Center Athens» τον ερχόμενο Μάιο.

Ιδανικά θα ήταν με έναν ελληνικό τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία καθώς Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός την τελευταία διετία δείχνουν (και είναι) εξαιρετικά στοιχεία και αν μη τι άλλο φτάνουν εύκολα ή δύσκολα στο φάιναλ φορ.

Ο δρόμος δεν θα είναι στρωμένος με λουλούδια, στη διευρυμένη – με 20 ομάδες – Ευρωλίγκα, αλλά αντίθετα θα υπάρχουν αγκάθια και παγίδες, απλά οι δύο ομάδες μας και καλούς παίκτες έχουν και κορυφαίους προπονητές και μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος.

Νέο μέλος, στην ευρωπαϊκή λίγκα, είναι βέβαια και η Ντουμπάι BC μια ομάδα από την Ασία, που όμως δεν ξάφνιασε κανέναν που μπήκε με συνοπτικές διαδικασίες από το…παράθυρο και όχι για ένα αλλά για πέντε χρόνια.

Μπορεί γεωγραφικά να απέχει πολύ από τη Γηραιά Ηπειρο, αλλά τα… πετροδόλαρα που φέρνει μαζί της είναι ευπρόσδεκτα και με το παραπάνω, ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει ο… μπαμπούλας του NBA Εurope.

Αλλωστε η ομάδα από τη Μέση Ανατολή, που ιδρύθηκε μόλις το 2023 δεν ήρθε μόνη της, καθώς είχε προηγηθεί το φάιναλ φορ στο Αμπου Ντάμπι τον περασμένο Μάιο και φυσικά τα δύο που θα ακολουθήσουν στα ίδια μέρη (2027 και 2029) με το αζημίωτο, καθώς οι διοργανωτές έδωσαν περί τα 50.000.000 ευρώ για το καθένα, όταν Αθήνα και Βελιγράδι έδωσαν μάχη για τη διοργάνωση του 2026 με…ταβάνι τα 9.500.000 με 10.000.000 ευρώ.

Η Euroleague έκανε ξεκάθαρο άνοιγμα προς την πάμπλουτη περιοχή όχι μόνο με τις διοργανώσεις αλλά και μέσω του κρατικού τουριστικού οργανισμού «Experience Abu Dhabi», ενός εκ των πιο σημαντικών χορηγών – πλέον – της διοργάνωσης. Αλλά και με την τηλεοπτική συμφωνία με την Dubai Media για τη μετάδοση των αγώνων σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, με στόχο 100 εκατομμύρια νέους τηλεθεατές.